Μετά από πολύωρη διαδικασία που διήρκεσε πάνω από 13 ώρες, η ανακρίτρια και η εισαγγελέας Καλαμάτας αποφάσισαν από κοινού την προφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στη Φοινικούντα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Πρώτος απολογήθηκε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, παραμένοντας ενώπιον της ανακρίτριας για περισσότερες από τέσσερις ώρες. Απαντούσε σε σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν κυρίως τις διασταυρώσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών και την ανάλυση στοιχείων κινητής τηλεφωνίας. Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει εμπλοκή του ως φερόμενου φυσικού αυτουργού, ενώ κλήθηκε να απαντήσει και για τον ισχυρισμό ότι μετέφερε τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται επίσης ως φυσικός αυτουργός, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα το πρωί μετά το έγκλημα.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα είχε καταθέσει και ως μάρτυρας σε προηγούμενες διαδικασίες, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή. Υποστήριξε την αθωότητά του, δήλωσε πρόθυμος για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται με τις αρχές, κάνοντας λόγο για συμπτώσεις στα στοιχεία που του αποδίδονται.

Στη συνέχεια όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του ανιψιού και συνδιαχειριστής του κάμπινγκ, ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο της για περισσότερες από πέντε ώρες, σε μια επίσης εξαντλητική διαδικασία. Και ο δεύτερος κατηγορούμενος επέμεινε στην αθωότητά του, τονίζοντας ότι αδίκως βρίσκεται με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, επαναλαμβάνοντας όσα έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον 22χρονο, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας. Ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι οι επικοινωνίες αυτές ήταν απολύτως φυσιολογικές, καθώς ο 22χρονος εργαζόταν στην επιχείρησή του, διευκρινίζοντας ότι μόνο μία φορά επικοινώνησε μέσω τρίτου προσώπου, χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο του 22χρονου, λόγω εξάντλησης της μπαταρίας του δικού του κινητού. Παράλληλα, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έχει χρησιμοποιήσει «πακιστανικό» τηλέφωνο, τονίζοντας ότι πάντοτε επικοινωνούσε από το προσωπικό του κινητό.

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική δικογραφία, η ανακρίτρια φέρεται πλέον να αποδίδει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού στον 22χρονο, ο οποίος αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή επικουρικού χαρακτήρα. Θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό το επόμενο χρονικό διάστημα οι δύο 22χρονοι να κληθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να τους αποδοθούν νέες κατηγορίες.

Την ίδια στιγμή, παραμένει καταζητούμενος ένας 30χρονος άνδρας, συνέταιρος του επιχειρηματία από την Αθήνα, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την περασμένη Τετάρτη, με το οποίο του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού στη διπλή δολοφονία.

Η υπόθεση συνεχίζει να παρουσιάζει διαρκείς εξελίξεις και ανατροπές, ενώ εκτιμάται ότι το προσεχές διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν νέα στοιχεία και περαιτέρω δικαστικές κινήσεις, στο πλαίσιο της πλήρους διαλεύκανσής της.