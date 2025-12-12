Καταιγιστικές είναι τα τελευταία 24ωρα οι εξελίξεις αναφορικά με το διπλό φονικό που σημειώθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα και είχε ως αποτέλεσμα να αφήσουν την τελευταία τους πνοή ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιχειρηματίας φίλος τους.

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κατηγορείται πλέον για ηθική αυτουργία τόσο στη δολοφονία όσο και στην προηγούμενη απόπειρα εναντίον του 68χρονου τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μαζί του συνελήφθη και ένας επιχειρηματίας, φίλος και εργοδότης των δύο 22χρονων που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι για την υπόθεση.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Ο ανιψιός του 68χρονου

Τους «έκαψαν» τα τηλέφωνα

Στη σύλληψή των δύο ατόμων καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες τους πριν και μετά το έγκλημα, πολλές από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων. Την ίδια στιγμή, η έντονη προσπάθεια του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές αμέσως μετά τη δολοφονία, ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι καταθέσεις των δύο νεαρών και το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησαν στη νέα τροπή της έρευνας. Ο ανιψιός φέρεται να μετέφερε τον φερόμενο ως εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας μετά το έγκλημα, ενώ είχε πείσει το θύμα ότι πίσω από τις επιθέσεις εναντίον του βρισκόταν συγγενικό του πρόσωπο.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και συνεργάτης του επιχειρηματία, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ο οποίος ωστόσο βρίσκεται στο εξωτερικό και κατηγορείται για συνέργεια.

«Δέχομαι απειλές»

Όπως δήλωσε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, δέχεται απειλές.

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πριν από μερικές ημέρες. Όχι από τον Ντάνι (σ.σ.: ο ανιψιός του θύματος) ή από την οικογένειά του. Ήταν κάποιος που ίσως να θέλει να τον προστατέψει και να τον ρίξει στα μαλακά» είπε.

«Η οικογένεια θα έπρεπε να είναι σε κοινή γραμμή, έχουμε ένα ιερό σκοπό να βρεθούν οι δράστες. Δεν υπάρχει συστράτευση της οικογένειας, αλλά ένας αποκλεισμός από την υπόθεση», ανέφερε η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος, καταγγέλλοντας αποκλεισμό από τη δικογραφία.

«Το δικαίωμα της υποστήριξης της κατηγορίας το έχει η αδερφή του θύματος, που είναι ουσιαστικά η κληρονόμος, εφόσον δεν τρέχει η διαδικασία να θεωρηθεί ανάξιος ο ξάδερφος της Αμαλίας. (Η αδερφή του θύματος και μητέρα της Αμαλίας) έχει δύο δικηγόρους, που βγαίνουν τηλεοπτικά και λένε ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Εμείς δεν πάμε να τους πάρουμε το δικαίωμα. Υπάρχει και πίεση προς την Αμαλία και αυτό της έχει δημιουργήσει άγχος», συμπλήρωσε η κα Φραγκάκη.