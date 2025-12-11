Ζήτημα χρόνου θεωρείται η κλήση για νέα κατάθεση στην ανακρίτρια Καλαμάτας των δύο -ήδη προφυλακισμένων- 22χρονων, καθώς από την έρευνα προέκυψε μία τεράστια ανατροπή που έχει να κάνει με τον φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας που οδήγησε στην έκδοση των τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης, ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον Κώστα Τομαρά και τον επιστήθιο φίλο του και επιστάτη, δεν είναι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός αλλά ο 22χρονος που εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ και υποστήριξε ότι είχε ρόλο συνεργού. «Ο Τ.Χ. εισήλθε εντός του κάμπινγκ και εν συνεχεία εντός του χώρου υποδοχής φέροντας παράνομο περίστροφο», αναφέρει μεταξύ άλλων το σκεπτικό της ανακρίτριας Καλαμάτας και συνεχίζει: «ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έχοντας αποφασίσει να σκοτώσει αμφότερους, προσέγγισε τον πρώτο εξ αυτών και πυροβόλησε δις πρώτα στην περιοχή του θώρακα και αμέσως μετά στην περιοχή της κεφαλής. Αμέσως μετά στράφηκε στον δεύτερο εξ αυτών, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει τρέχοντας και κάνοντας χρήση του ανωτέρω περιστρόφου τον πυροβόλησε τρεις φορές στις περιοχές του θώρακα και της κοιλιάς».

Ο 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές

Επισημαίνεται ότι από την πρώτη στιγμή ο 22χρονος Ελληνοβρετανός υποστήριζε ότι δεν είχε πυροβολήσει αυτός, όμως λόγω της κατάθεσης του συνομήλικου φίλου του και της αναγνώρισης από τον τότε μάρτυρα και πλέον κατηγορούμενο ανιψιό του δολοφονημένου Κώστα Τομαρά, είχε κριθεί προφυλακιστέος ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας.

Πλέον, όπως σημειώνουν δικαστικές πηγές, μετά τη συγκεκριμένη τεράστια ανατροπή είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κληθούν αμφότεροι για νέες καταθέσεις ακόμη και με υπόμνημα. Τέλος, να σημειωθεί ότι δεν αποκλείεται να προκύψουν στοιχεία για ακόμη ένα ή δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του ανιψιού.