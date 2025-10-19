Πολλά ακόμη μένουν να αποκαλυφθούν στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς το κουβάρι του μυστηρίου ξετυλίγεται μέρα με τη μέρα. Τα κενά είναι αρκετά και σε αυτά εστιάζουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι θεωρούν πιθανή την εμπλοκή περισσότερων ατόμων στις δολοφονίες που έγιναν στο κάμπινγκ στις 5 Οκτωβρίου.

«Κλειδί» θεωρούνται οι άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη δύο 22χρονων. Από το παζλ λείπει το όπλο της δολοφονίας, ενώ δεν έχει γίνει σαφές ακόμη ποιος από τους δύο 22χρονους, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται, είναι τελικά ο δράστης.

Τι θα ισχυριστούν στον ανακριτή οι δύο 22χρονοι

Ενώπιον του ανακριτή σήμερα στις 12:00, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον για το διπλό φονικό. Οι δικηγόροι των δύο 22χρονων επισκέφθηκαν χθες τους εντολείς τους στα κρατητήρια της Καλαμάτας, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Από τη μία πλευρά, σύμφωνα με το Star, ο φερόμενος συνεργός θα επιμείνει ότι όχι μόνο δεν πυροβόλησε, αλλά δε βρισκόταν καν παρών τη στιγμή του εγκλήματος – θέση την οποία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του.

Από την άλλη, ο φερόμενος εκτελεστής αναμένεται να υποστηρίξει ότι ούτε εκείνος πυροβόλησε, αλλά πως ήταν απλώς ο οδηγός του σκούτερ, χωρίς να γνωρίζει τις ακριβείς προθέσεις ή ενέργειες του φίλου του.

Τα επιχειρήματα του φερόμενου εκτελεστή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: φέρεται να ισχυρίζεται ότι αν είχε σκοπό να σκοτώσει, δε θα έδινε το πραγματικό του όνομα και τη διεύθυνσή του σπιτιού του στο ξενοδοχείο όπου διέμειναν λίγο πριν τη δολοφονία, ούτε θα είχε μαζί του το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο, καταχωρημένο στο όνομά του.

Ο κατηγορούμενος μπορεί προανακριτικά να έκανε χρήση του δικαιώματος της σιωπής και να μην έδωσε κατάθεση, ωστόσο, προφορικά φέρεται να είπε σε αστυνομικό ότι απλώς ακολούθησε τον φίλο του σε μια «δουλειά», για την οποία γνώριζε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Μάλιστα, εκείνος θα τον μετέφερε με το σκούτερ, ενώ ο φίλος του θα του έδινε αμοιβή 500, 1.000 ή 1.500 ευρώ, ανάλογα με το πώς θα εξελισσόταν η υπόθεση.

Όλα αναμένεται να κριθούν σήμερα, στις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

«Θυμίζει αστυνομική ταινία»

Για πολλά αναπάντητα ερωτήματα έκανε λόγο στο Action24 ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Πρώτον, ποιος σκότωσε, ποιος ήταν αυτός που πυροβόλησε; «Δεν ομολόγησε κάποιος από τους δύο». Επίσης, «ποιοι άλλοι συμμετείχαν στο έγκλημα ως συνεργοί και ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός;». Ακόμη, «ποιο είναι το κίνητρο αυτού του εγκλήματος;». «Πού είναι το όπλο; Τι είχαν πίσω στην κιθάρα;».

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, «ο ανιψιός και αυτόπτης μάρτυρας πρέπει να απαντήσει γιατί αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε, σύμφωνα με αυτό που είπε, ότι έτρεξε για να φύγει ενώ ήταν μέσα στη ρεσεψιόν και αυτός που πυροβόλησε τον θείο του ήταν δύο βήματα μπροστά του. Μιλάμε για έναν θηριώδη άνθρωπο που με το δάχτυλο να τον χτυπούσε και έμαθα ότι έχει κάνει και πολεμικές τέχνες. Μπορούσε να τον δέσει κόμπο σε δευτερόλεπτα. Θα μου πεις μπορεί ο άνθρωπος να φοβήθηκε και γι’ αυτό να έτρεξε…».

«Αυτή η υπόθεση είναι για βιβλίο και για ταινία, έχει τέτοια πλοκή μέσα και τόσα ερωτηματικά, είναι αστυνομική ταινία», σχολίασε.