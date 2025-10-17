Μια γυναίκα μίλησε για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη απευθυνθεί και στην αστυνομία με τις πληροφορίες της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, είδε τον 22χρονο που έχει παραδοθεί στις Αρχές, όχι το απόγευμα αλλά το πρωί της ίδιας ημέρας, περίπου στις 8, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Ο νεαρός είχε πει στις Αρχές ότι μετά τη δολοφονία κολύμπησε για πέντε ώρες και στη συνέχεια περπάτησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα, φτάνοντας γύρω στις 7 το απόγευμα, εξαντλημένος και βρεγμένος. Όμως, η μαρτυρία της γυναίκας αμφισβητεί αυτό το χρονοδιάγραμμα.

«Αναγνώρισα αυτόν τον νεαρό, αυτόν που αυτοβούλως παρουσιάστηκε στις Αρχές, και είμαι σίγουρη ότι τον είδα. Τον αναγνώρισα από το ντύσιμο -το μαύρο φούτερ και τη λευκή βερμούδα. Ήταν 8 το πρωί, μόλις είχε ανοίξει το κατάστημα. Εγώ ψώνισα, μπήκα στο αυτοκίνητο και τον είδα. Δεν φαινόταν ούτε βρεγμένος, ούτε ταλαιπωρημένος, ήταν σαν ένας νεαρός που βγήκε να ψωνίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο mega.

Όπως πρόσθεσε, «αν είχε όντως κολυμπήσει, πού θα είχε βάλει τα ρούχα του; Θα έπρεπε να είχε αλλάξει, αλλά φορούσε τα ίδια. Ήταν βροχερή μέρα και έκανε κρύο και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που είχε ντυθεί. Μπαίνοντας στο κατάστημα κοντοστάθηκε, γύρισε το σώμα του προς το πάρκινγκ σαν να κοιτούσε κάτι και μετά μπήκε μέσα. Είμαι σίγουρη ότι ήταν αυτός».