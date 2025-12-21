Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει για τα Χριστούγεννα, η κυβέρνηση συνεχίζει να υφίσταται την ασφυκτική πίεση του αγροτικού κόσμου, αφού παρά τις κινήσεις που κάνει για εκτόνωση, τα μπλόκα παραμένουν ισχυρά σε εθνικές οδούς, κομβικά σημεία και τελωνεία, με τους αγρότες να συνεχίζουν να διατηρούν σκληρή στάση, μην δείχνοντας έτοιμοι να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια να μετριαστεί το κοινωνικό αποτύπωμα των κινητοποιήσεων, προχώρησαν χθες και θα συνεχίσουν σήμερα σε συντονισμένο άνοιγμα διοδίων σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων και μοιράζοντας αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς. Στα Γιάννενα, ωστόσο, υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση με την τροχαία να σχηματίζει δικογραφία για ενδεχόμενα αδικήματα.

Η κοινωνική πίεση

Όπως επισήμανε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, οι κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ στους δρόμους δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση, περιορίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ανατρέπουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αναστάτωση στην αγορά, ιδιαίτερα ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Παράλληλα, έμποροι, κτηνοτρόφοι και άνθρωποι της εστίασης από όλη τη χώρα εκφράζουν έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια για τις ακυρώσεις που σε κάποιες περιοχές φτάνουν το 50% και τις συνεπαγόμενες οικονομικές απώλειες που υφίστανται λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Για το λόγο αυτό καλούν τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση και να κατανοήσουν ότι εμποδίζοντας τη διέλευση στις εθνικές οδούς, έχουν προκαλέσει προβλήματα στις επιχειρήσεις τους, την ώρα που πλησιάζει η εβδομάδα των Χριστουγέννων χωρίς ορατή λύση του ζητήματος.

Συσκέψεις για λύση

Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο κυβερνητικό επιτελείο για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς και μελετώνται λύσεις, δεδομένου ότι, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, από το σύνολο των 27 αιτημάτων που έχουν παρουσιάσει οι παραγωγοί, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία προκειμένου να βρεθεί λύση και τα υπόλοιπα 7 δεν μπορούν να επιλυθούν είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες είτε γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο δημοσιονομικό περιθώριο.

«Είμαστε εδώ για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του προϋπολογισμού», επισήμανε ο αρμόδιος υπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και διάθεση διαλόγου.

Αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και αφορολόγητο πετρέλαιο

Κρίσιμα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η χαμηλή τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος και το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση είχε καθορίσει από το 2024 μια τιμή 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα, η οποία θα παραταθεί για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια. Παράλληλα, εξετάζεται η περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ. «Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις, καθώς γίνεται πραγματική μάχη – μεταξύ παρόχων και υπουργείου Ενέργειας – προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Για το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, η κυβέρνηση προτίθεται να λύσει ζητήματα ρευστότητας που δημιουργούνται από την πληρωμή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν επιστραφεί φόροι μέσω της ΑΑΔΕ. «Έχει βρεθεί μια λύση σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, και αυτό το οποίο ζητάνε οι αγρότες σε βάθος ολίγων μηνών θα γίνει πραγματικότητα», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ενίσχυση μέσω του ΕΛΓΑ

Ο υπουργός υπογράμμισε τη γενναία στήριξη του ΕΛΓΑ στον αγροτικό κόσμο, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού πληρώθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Αναφέρθηκε ότι φέτος ο οργανισμός θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για ζημιές των τελευταίων πέντε ετών, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς επιβάρυνση του ασφαλίστρου. Και κατέληξε: «Η λύση είναι συζήτηση, επίλυση των πραγματικών αιτημάτων που μπορούν να επιλυθούν, πάνω στο πλαίσιο που έχουμε θέσει, για να μην παρεξηγηθώ, αυτό είναι το πλαίσιο, δεν αλλάζει, για να πάει η χώρα μπροστά».