Διευκρινίσεις για τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία παρέχει η ΑΑΔΕ, μετά τον εντοπισμό προβλημάτων σε φορολογικά παραστατικά πώλησης καυσίμων. Όπως διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε αρκετές περιπτώσεις τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί προς αγρότες εμφανίζουν ελλείψεις ή σφάλματα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους.

Τα συχνότερα λάθη στα παραστατικά

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη μη ορθή ή μη πλήρη συμπλήρωση κρίσιμων πεδίων των τιμολογίων, όπως:

ο ΑΦΜ του δικαιούχου αγρότη,

ο κωδικός καυσίμου (Diesel ή Diesel Premium),

η ποσότητα καυσίμου σε λίτρα.

Οι ελλείψεις αυτές μπορεί να οφείλονται είτε σε ανθρώπινο λάθος κατά την έκδοση του τιμολογίου είτε σε λανθασμένη παραμετροποίηση των εμπορικών ή λογιστικών συστημάτων των πρατηρίων καυσίμων. Τα παραστατικά διαβιβάζονται είτε μέσω της πλατφόρμας myDATA είτε μέσω του συστήματος esend των φορολογικών μηχανισμών και, εφόσον τα στοιχεία δεν είναι πλήρη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή του ΕΦΚ.

Έλεγχος μέσω myBusinessSupport

Οι αγρότες που θεωρούν ότι δεν έχουν λάβει το σύνολο της επιστροφής ΕΦΚ που δικαιούνται για αγορές πετρελαίου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025, καλούνται να εισέλθουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς TAXISnet.

Στην πλατφόρμα εμφανίζονται αναλυτικοί πίνακες με όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί προς τον δικαιούχο, είτε μέσω Παρόχου (myDATA) είτε μέσω ΦΗΜ (esend), καθώς και οι πληρωμές επιστροφών ΕΦΚ που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ανά περίοδο. Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο αγρότης μπορεί να εντοπίσει τυχόν ελλείψεις και να απευθυνθεί στο πρατήριο που εξέδωσε το προβληματικό παραστατικό.

Τι πρέπει να κάνουν οι πρατηριούχοι

Οι πρατηριούχοι οφείλουν να ελέγχουν την ορθή διαβίβαση των παραστατικών είτε στο esend είτε στο myDATA, ανάλογα με τον τρόπο έκδοσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα, απαιτείται άμεση επικοινωνία με τον τεχνικό υποστήριξης του συστήματος.

Αν η διαβίβαση είναι τεχνικά ορθή αλλά το παραστατικό παραμένει ελλιπές, ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία διόρθωσης: έκδοση πιστωτικού παραστατικού για το αρχικό τιμολόγιο και στη συνέχεια έκδοση νέου, ορθού χρεωστικού παραστατικού με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Στα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου απαιτείται και η σωστή συσχέτιση των στοιχείων μέσω του ΜΑΡΚ.

Καταληκτικές ημερομηνίες και προθεσμίες

Όλες οι απαραίτητες διορθώσεις και διαβιβάσεις παραστατικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να ληφθούν υπόψη στους ελέγχους και τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι τα πρωτότυπα παραστατικά και τα πιστωτικά στοιχεία λιανικής παραμένουν στο αρχείο των πρατηρίων, τα οποία υποχρεούνται να τα διαφυλάσσουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.