Τρεις Αφγανοί, οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν στο έδαφος του Ιράν, πέθαναν αυτή την εβδομάδα εξαιτίας της έκθεσής τους στο κρύο στην επαρχία Χεράτ, στο δυτικό Αφγανιστάν, ενημέρωσε χθες Σάββατο αξιωματικός του στρατού στην περιοχή.

«Τρεις άνθρωποι που είχαν σκοπό να περάσουν τα σύνορα (σ.σ. με το Ιράν) πέθαναν εξαιτίας του κρύου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Πρόσθεσε ότι τέταρτος άνθρωπος, βοσκός, εντοπίστηκε νεκρός στην ίδια ορεινή περιοχή, εξαιτίας των πολικών θερμοκρασιών.

Οι μετανάστες ήταν μέρος ομάδας που προσπάθησε να περάσει στο Ιράν την Τετάρτη, στην περιοχή Κοσάρ. Όταν τους σταμάτησαν συνοριοφύλακες, μέλη της ομάδας είπαν πως τρεις συνοδοιπόροι τους πέθαναν. «Έγιναν έρευνες την Τετάρτη το βράδυ, αλλά τα πτώματα δεν βρέθηκαν παρά την Πέμπτη», διευκρίνισε ο αξιωματικός.

Πάνω από 1,8 εκατ. Αφγανοί ωθήθηκαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από τις ιρανικές αρχές από τον Ιανουάριο ως τα τέλη Νοεμβρίου, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), που κάνει λόγο για «εξαναγκαστικούς» επαναπατρισμούς κατά πλειονότητα.

Στο Πακιστάν, που επίσης γειτονεύει με το Αφγανιστάν, οι αρχές διεξήγαγαν και αυτές εκστρατεία απελάσεων αφγανών μεταναστών. Πάνω από 850.000 επέστρεψαν από την αρχή του 2025 και στερούνται τα πάντα.

«Αυτές οι μαζικές επιστροφές, σε δυσμενείς συνθήκες, πιέζουν ακόμη περισσότερο τους ήδη περιορισμένους πόρους του Αφγανιστάν» και «μπορεί να οδηγήσουν σε νέους εκτοπισμούς, συμπεριλαμβανομένων μεταναστεύσεων προς το Πακιστάν και το Ιράν», συνόψισε η Αρμοστεία στην ανάλυσή της για την κατάσταση στη χώρα, όπου από τον Αύγουστο του 2021 κατέλαβαν εκ νέου την εξουσία οι Ταλιμπάν.

Έπειτα από δυο καταστροφικούς σεισμούς τους τελευταίους μήνες, υπό διεθνείς κυρώσεις, κυρίως εξαιτίας του αποκλεισμού των γυναικών και των κοριτσιών από την παιδεία, την απασχόληση και δημόσιους χώρους, που χαρακτηρίζεται «απαρτχάιντ του φύλου» από τον ΟΗΕ, και εξαιρετικά ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή, το Αφγανιστάν μετρά πάνω από 17 εκατομμύρια κατοίκους σε κατάσταση οξείας διατροφικής ανασφάλειας, ανακοίνωση την Τρίτη το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα.

Την ίδια ημέρα, η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κάλεσε όλα τα κράτη να μην επαναπατρίζουν εξαναγκαστικά Αφγανούς, εξαιτίας των «παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης.