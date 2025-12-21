Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με το κύκλωμα που διακινούσε κάνναβη και κοκαΐνη σε σχολεία της Αττικής και χρησιμοποιούσε ως «βαποράκια» ανήλικους. Αρχηγός του δε ήταν ένας 20χρονος ενώ οι συλλήψεις μέχρι στιγμής είναι 12 και οι έξι από τους συλληφθέντες είναι άτομα κάτω των 18 ετών.

Το εν λόγω κύκλωμα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTNews είχε συγκεκριμένη ιεραρχική δομή, με τους ενήλικους συλληφθέντες να φέρονται ως τα πρόσωπα που κινούσαν τα νήματα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ο φερόμενος ως αρχηγός και ο φερόμενος ως υπαρχηγός, με τον πρώτο να έχει την επιχειρησιακή οργάνωση και τον συντονισμό της δράσης.

Πώς γινόταν η διακίνηση

Η διακίνηση γινόταν μέσω δύο βασικών ομάδων, στις οποίες συμμετείχαν μαθητές, τόσο εντός όσο και πέριξ σχολικών χώρων.

Οι ουσίες που διακινούνταν ήταν κυρίως κάνναβη και κοκαΐνη. Η δράση του κυκλώματος εντοπίζεται στις περιοχές Άνω Χαλκηδόνα, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια και Άνω Πατήσια, με τις αρχές να κάνουν λόγο για εκατοντάδες διακινήσεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερες από 260 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 60 γραμμάρια κοκαΐνης, 29 γραμμάρια ινδικής κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι τύπου ρέπλικα, καθώς και σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε εσωτερικό χώρο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η διακίνηση φέρεται να γινόταν σε σχολεία και γύρω από αυτά, ενώ ένα από τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να διέθετε ναρκωτικά και σε αθλητικούς χώρους, ακόμη και σε γήπεδο.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη.