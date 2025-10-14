Τον ισχυρισμό ότι πέταξε το κινητό του τηλέφωνο σε κάποιον υπόνομο, διατύπωσε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών ο 22χρονος Χ.Τ. που νωρίς το πρωί της Τρίτης παρουσιάστηκε με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, στη ΓΑΔΑ και δήλωσε συνεργός του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Πρόκειται για έναν ισχυρισμό που δεν επηρεάζει τις έρευνες της ΕΛΑΣ, καθώς έχει γίνει ήδη άρση απορρήτου επικοινωνιών και πολύ σύντομα θα γνωρίζουν ποιος εμπλεκόμενος στην υπόθεση μίλησε με ποιον.

Ο 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές. Αποκλειστική φωτογραφία του Newsbeast

Μάλιστα, καλά ενημερωμένες πηγές, αναφέρουν ότι λίγο πριν τη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ ενεργοποιείται δύο φορές κεραία κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή. Στην πρώτη περίπτωση η κλήση γίνεται από κινητό τηλέφωνο ενός εκ των δύο 22χρονων. Στη δεύτερη περίπτωση, δευτερόλεπτα μετά, υπάρχει εισερχόμενη κλήση σε άτομο που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση τους δύο 22χρονους.

Πρόκειται για στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ύπαρξης κι άλλου προσώπου με εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς του 22χρονου Χ.Τ. ότι στόχος ήταν ο εκβιασμός του 68χρονου για να αποσπάσουν επιπλέον χρήματα.

Σπίτι του συνελήφθη ο δράστης

Στη ΓΑΔΑ για ανάκριση οδηγήθηκε ο 22χρονος που κατηγορείται ως ο δράστης του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα και φαίνεται να μη μιλάει στους αστυνομικούς, παρότι τον έχει «δώσει» ο συνομήλικος συνεργός του.

Ο νεαρός συνελήφθη στο σπίτι του στην Καλλιθέα και φαίνεται να είχε εντοπιστεί λίγο μετά τη διπλή δολοφονία, αλλά επίτηδες δεν τον προσέγγισαν οι αρχές.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε στο Mega, ότι ο νεαρός ήταν γνώριμος των αρχών, οπότε η αστυνομία έφτασε γρήγορα στα ίχνη του. Ωστόσο, γνωρίζοντας ότι υπήρχε συνεργός, δεν τον συνέλαβε, αντιθέτως τον άφησε να κυκλοφορεί ελεύθερο, ώστε να προδώσει τα ίχνη του δεύτερου ατόμου.

Πράγματι, με αυτό τον τρόπο φέρεται οι αρχές να έφτασαν κοντά στα ίχνη του δεύτερου 22χρονου, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ παρουσία του δικηγόρου του και να καταθέσει εναντίον του μετέπειτα συλληφθέντα.

Τα κενά της υπόθεσης

Ο νεαρός κατέθεσε ότι ο 68χρονος πριν χρόνια «έκανε κάτι κακό» σε βάρος του, με πληροφορίες να αναφέρουν πως υποστήριξε ότι έπεσε θύμα βιασμού. Στη συνέχεια, τον «δωροδόκησε για τη σιωπή του» και μετά από καιρό, όταν ο 22χρονος χρειάστηκε χρήματα, αποφάσισε να εκβιάσει τον 68χρονο.

Ωστόσο, επειδή οι απόπειρες του απέτυχαν, ο συνομήλικος φίλος του προσφέρθηκε να μεσολαβήσει, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το διπλό φονικό.

Οι αστυνομικοί όμως δεν έχουν πειστεί, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. «Ξέρεις ότι αυτό που λες δεν στέκει με τη σκηνή του εγκλήματος», φέρεται να ανέφερε αξιωματικός.

Μπαλάσκας: «Θα έβαζα στο στόχαστρο τον ανιψιό»

Αιχμές για τον ανιψιό του 68χρονου και κληρονόμο μεγάλου μέρους της περιουσίας του άφησε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

«Νομίζετε δεν είναι στο μάτι της υποψίας», είπε στο Live News ο αστυνομικός αναλυτής και πρόσθεσε πως «εγώ πήρα τέσσερα κάμπινγκ και ρώτησα αν έχουν κάμερες. Εκεί δεν είχε κάμερες. Γιατί δεν είχε; Τι δεν ήθελαν να καταγράφεται;».

«Το δεύτερο μεγάλο ψέμα είναι ότι ενδεχομένος φοβήθηκε ο 22χρονος και πυροβόλησε. Αυτοί πώς δολοφονήθηκαν; Εκτελέστηκαν. Ξέρετε τι σημαίνει εκτέλεση; Σημαίνει ότι βγάζω το όπλο και σε εκτελώ και τους δύο και τον επιστάτη… Με χαριστική βολή στο κεφάλι», είπε μεταξύ άλλων στη συνέχεια της τοποθέτησής του.