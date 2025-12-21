Η διπλωματία της Βενεζουέλας ανέφερε χθες Σάββατο ότι το Ιράν πρότεινε τη συνεργασία του «σε όλα τα πεδία» για την αντιμετώπιση «της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας» των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των υπουργών Εξωτερικών των δυο κρατών.

Το Ιράν θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος καταγγέλλει συνωμοσία για την ανατροπή του που απεργάζεται κατ’ αυτόν η Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τους τελευταίους μήνες αρμάδα πολεμικών πλοίων και δεκάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, στο όνομα υποτιθέμενης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Από την αρχή αυτού του μήνα, προχώρησαν στην κατάσχεση δυο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο του «απόλυτου αποκλεισμού» που ανακοίνωσε πως διέταξε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνδιάλεξη με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αφορούσε «τις πρόσφατες εξελίξεις στην Καραϊβική, ιδιαίτερα τις απειλές, τις πράξεις πειρατείας των ΗΠΑ και την κλοπή πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Ιβάν Χιλ.

«Η Βενεζουέλα δέχθηκε την έκφραση της απόλυτης αλληλεγγύης από μέρους της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και την προσφορά της για συνεργασία σε όλα τα πεδία για να αγωνιστεί εναντίον της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιβάλουν διά της βίας», πρόσθεσε έπειτα από τη συνομιλία του με τον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν έχει ήδη προσφέρει βοήθεια στη Βενεζουέλα προμηθεύοντας καύσιμα, διατροφικά ήδη και φάρμακα.

Η Κίνα και η Ρωσία, άλλοι δυο σύμμαχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, έχουν επίσης εκφράσει την αλληλεγγύη τους προς την κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο μπροστά στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Κλοπή και απαγωγή» του τάνκερ από τις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, το Καράκας καταδίκασε με έντονο τρόπο χθες Σάββατο την «κλοπή και την απαγωγή» από τις ΗΠΑ κι άλλου δεξαμενόπλοιου φορτωμένου πετρέλαιο της Βενεζουέλας, μετά την ανακοίνωση της κατάσχεσής του από την Ουάσιγκτον, της δεύτερης μέσα σε δέκα ημέρες.

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και απορρίπτει κατηγορηματικά την κλοπή και την απαγωγή νέου ιδιωτικού πλοίου που μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο και την εξαναγκαστική εξαφάνιση του πληρώματός του, ενέργειες που διαπράχθηκαν από στρατιωτικούς των ΗΠΑ», σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η κατάσχεση ακολούθησε εκείνη του δεξαμενόπλοιου Skipper τη 10η Δεκεμβρίου καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε την επιβολή «απόλυτου αποκλεισμού» σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον και πλέουν προς ή από τη Βενεζουέλα, δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως δεν αποκλείει πόλεμο εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το Καράκας τόνισε πως «αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», υποσχόμενο να προχωρήσει σε «όλες τις ενέργειες» που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης «της καταγγελίας τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς και στις κυβερνήσεις του κόσμου».

«Οι υπεύθυνοι για αυτά τα σοβαρά γεγονότα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και της ιστορίας για την εγκληματική συμπεριφορά τους», καταλήγει το κείμενο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ ανακοίνωνε πως συζήτησε τηλεφωνικά με τον ιρανό ομόλογό του Ιράν Αραγτσί για το ζήτημα.