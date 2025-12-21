Με το 2025 να μας αποχαιρετά σε λίγες ημέρες, η νέα χρονιά θα βρει την ελληνική διπλωματία στραμμένη σε τρία μέτωπα.

Στα ελληνοτουρκικά αναμένεται να υπάρχει συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητοστάκη και τον Ταγίπ Ερντογαν στα μέσα Φεβρουαρίου, όπως είναι ο μέχρι στιγμής προγραμματισμός.

Η Ουάσινγκτον επιθυμεί να συνεχιστούν τα «ήρεμα νερά» και αυτό διαμηνύεται με σαφήνεια τακτικά τόσο προ την Αθήνα όσο και προς την Αγκυρα . Η Τουρκία μάλιστα αντιλαμβανόμενη τις πιέσεις επιχειρεί να άρει το αδιέξοδο γύρω από τους S-400, εξετάζοντας ακόμη και τη δυνατότητα επιστροφής τους στη Μόσχα, μια λύση που θεωρητικά είναι ταπεινωτική και δύσκολα εφικτή πολύ περισσότερο που στη χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε ο Βλαντιμιρ Πούτιν δεν πρόκειται να συμφωνήσει.

Το Ουκρανικό τώρα είναι επίσης σε προτεραιότητα στο υπουργείο εξωτερικών ειδικά μάλιστα μετά την πρόσφατη επίθεση σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο νότια της Κρήτης.

Η Ρωσία επιμένει στην πλήρη επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, εδαφικών και άλλων, και φέρεται αποφασισμένη να συνεχίσει

τον πόλεμο φθοράς, έστω με αργή προώθηση στο πεδίο. Εκτιμά ότι οι αντοχές της Ουκρανίας, οι δυνατότητες της Ευρώπης και η ανοχή των Αμερικανών θα εξαντληθούν γρηγορότερα απ’ ό,τι οι δικές της.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποια καταλυτική στρατιωτική εξέλιξη,

που θα μπορούσε να δώσει αποφασιστική νίκη στη μία ή την άλλη πλευρά, τέτοια που να τελειώσει τον πόλεμο, η Μόσχα προφανώς αξιολογεί ότι αν συνεχίσει τη σωρευτική πίεση είναι δυνατόν να υπάρξει ξαφνική κατάρρευση των Ουκρανών.

Αλλωστε υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, το οποίο προσωρινά μόνο αντιμετωπίζεται με το δάνειο των 90 δισ. ευρώ που αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι. Οι Ρώσοι θεωρούν ότι όσο παρατείνεται ο πόλεμος τόσο θα εντείνονται οι εσωτερικές διαφωνίες στο δυτικό στρατόπεδο, μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού οι οποίες προσεγγίζουν την υπόθεση από διαφορετική σκοπιά και με αποκλίνοντες στόχους.

H τρίτη προτεραιότητα για την ελληνική διπλωματία αφορά τα Βαλκάνια και ιδιαίτερα η Βόρεια Μακεδονία, καθώς επικρατεί ένταση με αφορμή τη νσωρεία παραβιάσεων ως προς τη χρήσητου ονόματος της γειτονικής χώρας από αξιωματούχους και πολιτικά πρόσωπα.

Σε απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι, που έχει ουσιαστικά καταργήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών στην πράξη, η Αθήνα αναζητά τρόπους αντίδρασης. Διότι εκτός από τη πρόσφατη δήλωσης Μίτσκοσκι, καταγράφηκαν τουλάχιστον 12 δημόσιες περιπτώσεις όπου αξιωματούχοι απέφυγαν το πλήρες όνομα, σε ομιλίες ενώ υπήρξαν αναφορές σε σχολικά εγχειρίδια και χάρτες που δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών για αποφυγή ανάπτυξης αλυτρωτισμού, καθώς και δηλώσεις που υπαινίσσονται «μακεδονική μειονότητα» στην Ελλάδα.

Στις διπλωματικές εξελίξεις της νέας χρονιάς θα παίξει ασφαλώς ρόλο και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το αν και πότε θα στρέψει τα διπλωματικά του ραντάρ περισσότερο στην Ανατολική Μεσόγειο.