Μετά την τεράστια ανταπόκριση του κοινού, τα απανωτά sold out και την έντονη συζήτηση που άνοιξε, το Vaginahood συνεχίζεται με παράταση παραστάσεων τον Ιανουάριο επιβεβαιώνοντας ότι οι φωνές αυτές πρέπει να ακούγονται.

Ο Γενάρης είναι αφιερωμένος στην trans ορατότητα, με ξεχωριστούς guest καλεσμένους κάθε εβδομάδα να προσθέτουν τη δική τους μοναδική φωνή και εμπειρία. Παράλληλα, μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη Red Umbrella Athens (RUA), στηρίζοντας έμπρακτα τον αγώνα για τα δικαιώματα και την ενδυνάμωση της κοινότητας.

Το Vaginahood είναι ένα θρυλικό μπαρ στην Εθνική Οδό. Ο μύθος λέει πως κάποτε μια γυναίκα το έσκασε τη μέρα του γάμου της, πέταξε την ανθοδέσμη της στα ράσα του παπά, άφησε το τούλι της να στροβιλίζεται στον αέρα, περπάτησε πολλές ώρες κρατώντας τις γόβες της στο χέρι κι αποφάσισε να φτιάξει ένα μαγαζί σε ένα ξεχασμένο βαγόνι τρένου, όπου θα χορεύει και θα γελάει με τις φίλες της. Ένα μαγαζί που χωράει τις ιστορίες όλων των ανθρώπων, χωρίς ταμπέλες και «πρέπει».

Μια παράσταση για τους διαφορετικούς τόπους της γυναικείας εμπειρίας, για την ευαλωτότητα και τη δύναμη, τον φόβο και την ντροπή, την ανυπακοή και την επιθυμία. Μια παράσταση όπου η συγκίνηση εναλλάσσεται με το χιούμορ, η ένταση με την απλότητα και η εξομολόγηση με τη γιορτή. Πέντε γυναίκες ενδύονται τους ρόλους που μας κληροδότησε η πατριαρχία, καθώς κι εκείνες τις στιγμές που τους αρνηθήκαμε, «βουτώντας» σε σώματα που έχουν πληγωθεί αλλά διεκδικούν χαρά και ελευθερία.

Μια παράσταση γι’ αυτά που λέμε οι γυναίκες μεταξύ μας αλλά τελικά θέλουμε να ακούσει όλος ο κόσμος.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Ιδέα: Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Βάλια Τσιριγώτη, Μαρία Λούκα

Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Τσιριγώτη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Πηvελόπη Αναστασοπούλου

Μουσική επιμέλεια / Πρωτότυπη σύνθεση: Ευσταθία

Κινησιολογία / Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς

Φωτογραφία / Video: Διονύσης Κούτσης

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Παίζουν (αλφαβητικά): Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Σόφη Ζαννίνου, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού

Στο πιάνο ζωντανά: Χάρης Μπότσης

Η εικαστικός Γεωργία Λαλέ έχει επιμεληθεί το βίντεο- αφιέρωμα στα θύματα γυναικοκτονίας

Το Doors, το μπαρ-θρύλος της αθηναϊκής διασκέδασης, ξανανοίγει τις πόρτες του, 12 χρόνια μετά, ακριβώς στο ίδιο μέρος στο Κολωνάκι απ’ όπου ξεκίνησε! Με ανανεωμένη αισθητική και ένα concept που σε ταξιδεύει από την πρώτη στιγμή, το Doors επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ, έτοιμο να απογειώσει τις νύχτες σου με live μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, καθώς και DJ sets με την υπογραφή του maestro DJ Andre.

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Παράταση παραστάσεων και προσκεκλημένοι

Δευτέρα 5/1: tba

Τρίτη 6/1: stand up με την Χρύσα Κατσαρίνη

Δευτέρα 12/1: Μέμος Μπεγνής

Τρίτη 13/12: tba

Δευτέρα 19/1: Drag show & party

Τρίτη 20/1: Μυρτώ Βασιλείου

Δευτέρα 26/1: Drag show & party

Τρίτη 27/1: tba

Ώρα έναρξης: 21:15

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Μετά τις παραστάσεις ακολουθούν μουσικά live με guest καλεσμένους, drag show & stand up.

Μέρος των εσόδων από τις live εμφανίσεις διατίθεται σε οργανώσεις προστασίας γυναικών. Ήδη, τον Νοέμβριο στηρίχθηκε το Strong Me και τον Δεκέμβριο το Κέντρο Διοτίμα, με τη δέσμευση αυτή να συνεχίζεται.

Εισιτήρια

Γενική είσοδος:

Ζώνη μωβ VIP: 30 ευρώ

Ζώνη ροζ: 28 ευρώ

Ζώνη μπλε: 24 ευρώ

Ζώνη oρθίων μπαρ: 18 ευρώ

Ελάχιστη κατανάλωση ποτού: 15€

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Doors Live Art

Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι (εντός εμπορικού κέντρου)