Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Μια κατάθεση που θεωρείται καθοριστικής σημασίας από τις Αρχές, αναμένεται να ρίξει φως στο παρελθόν και στις σχέσεις που συνέδεαν τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό με τον ανιψιό του 68χρονου επιχειρηματία – θύματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», ο ανιψιός του 68χρονου, που υπήρξε και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος, φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με στενό του φίλο λίγη ώρα μετά τη δολοφονία. Το πρόσωπο αυτό, όπως αποκαλύπτεται, είναι εργοδότης του 22χρονου που κατηγορείται πως βοήθησε τον εκτελεστή.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στο κέντρο της Αθήνας, αναμένεται να κληθεί για κατάθεση ακόμη και εντός των επόμενων ωρών, προκειμένου να αποκαλύψει το περιεχόμενο της κρίσιμης τηλεφωνικής συνομιλίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του θύματος κατέθεσε πως είχε συναντηθεί πρόσφατα με τον 22χρονο, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος είχε επισκεφθεί το κάμπινγκ και το περασμένο καλοκαίρι – στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις αρχές.

Ο 22χρονος, που φέρεται να συνόδευε τον δράστη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, καλείται σήμερα να δώσει εξηγήσεις, παρουσία του δικηγόρου του, σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησαν μετά τη διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα. Οι αστυνομικοί του ζητούν να υποδείξει με ακρίβεια τα σημεία από τα οποία πέρασαν σε Μεσσήνη και Καλαμάτα, ώστε να διασταυρώσουν τα στοιχεία μέσω κάμερας και να ελέγξουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών του.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ ένα ακόμη ερώτημα που απασχολεί έντονα τις αρχές είναι η τύχη της θήκης της κιθάρας, η οποία εμφανίζεται στα βίντεο ασφαλείας να κρατούν οι δύο νεαροί λίγο πριν το φονικό.

Στο φάσμα του αυτισμού και υπό παρακολούθηση επί οκταετία

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τον 22χρονο που κατηγορείται ως συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και, από το 2010 έως το 2018, παρακολουθούνταν στενά από παιδοψυχιάτρους.

Όπως προκύπτει από τις γνωματεύσεις που έχει στην κατοχή της η οικογένειά του, ο 22χρονος παρουσίαζε μια σειρά από δυσκολίες στην κοινωνική και συναισθηματική του λειτουργία. Ειδικότερα:

Δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τις προθέσεις και τις διαθέσεις των ανθρώπων γύρω του.

Δυσκολευόταν να διακρίνει το σωστό από το λάθος.

Είχε αφηρημένο τρόπο σκέψης.

Αντιμετώπιζε προβλήματα στη δημιουργία και διατήρηση λειτουργικών διαπροσωπικών σχέσεων.

Παρουσίαζε έλλειμμα στη «θεωρία του νου», δηλαδή στην ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων και σκέψεων των άλλων.

Δυσκολευόταν να γίνει αποδεκτός από το κοινωνικό του περιβάλλον.

Συχνά αντέγραφε συμπεριφορές άλλων.

Δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως τις συνέπειες των πράξεών του.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 22χρονος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, και συγκεκριμένα κοκαΐνης.