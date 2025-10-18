Σε σοβαρές αποκαλύψεις για το παρελθόν του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας προχώρησε άνθρωπος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του κατηγορούμενου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο μάρτυρας που γνωρίζει τον 22χρονο από την παιδική του ηλικία, ο νεαρός από μικρός επισκεπτόταν γιατρούς καθώς βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ενώ έκανε και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, τον περιγράφει ως ένα άτομο που μπορούσε εύκολα να χειραγωγηθεί.

Μιλώντας στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα είπε: «Εγώ γνωρίζω την οικογένεια απ’ όταν το παιδί αυτό ήταν μικρό. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέτε στα κανάλια. Ούτε σκληρός ήταν, ούτε αδίστακτος, όπως επιχειρούν να τον παρουσιάσουν. Το παιδί αυτό από μικρή ηλικία έτρεχε στους γιατρούς.

Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αλλά σας το λέω με απόλυτη σιγουριά. Το παιδί πήγαινε από μικρό σε γιατρούς, με την μητέρα του να είναι από πάνω. Ήταν ένα παιδί καλό, γεμάτο ζωή. Ένα παιδί που δούλευε, ένα παιδί χαρούμενο. Με το χαμόγελο στο στόμα, όμως… Όμως ήταν ένα παιδί που από μικρή ηλικία ήταν εύκολο να το χειραγωγήσεις, να το κατευθύνεις.

Ήταν ένα παιδί που δυσκολευόταν να κατανοήσει τις προθέσεις του άλλου. Ακόμα και τις εκφράσεις του. Αν ήταν λυπημένος, στεναχωρημένος, αν ήθελε να του κάνει κακό. Γνωρίζω την οικογένεια. Στα τέλη του Αυγούστου κάτι έγινε και όλα άλλαξαν. Το παιδί έφυγε από το σπίτι και τα ίχνη του χάθηκαν. Σαν να ήθελε να εξαφανιστεί. Το παιδί αυτό δε μπορεί να σκοτώσει, αν η οικογένεια μιλήσει θα καταλάβετε πολλά».

Χαρακτηριστικά ατόμων στο αυτιστικό φάσμα

Ο αυτισμός εκφράζεται με ποικίλους τρόπους, αλλά κάποια κοινά χαρακτηριστικά συχνά παρατηρούνται στα άτομα του φάσματος. Αυτά αφορούν κυρίως την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συμπεριφορά.

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά είναι: