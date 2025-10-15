Συντετριμμένος μίλησε στις κάμερες ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, τονίζοντας ότι «η ζωή του καταστράφηκε» μετά το διπλό φονικό, εντούτοις ο κόσμος «κάνει κουτσομπολιό» σε βάρος του.

«Απαγορεύεται να μιλάω σε δημοσιογράφους για να βοηθήσω την έρευνα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Μιλάω μόνο με την Ασφάλεια, συνεργάζομαι αποκλειστικά με την Ασφάλεια», δήλωσε στο Live News.

«Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος περισσότερο από όλη την Ελλάδα που κάνει κουτσομπολιό στο όνομά μου. Εγώ πενθώ, έχει καταστραφεί η ζωή μου. Αυτό που γίνεται είναι κουτσομπολιό. Μιλάω αποκλειστικά με την Ασφάλεια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος του, Ιωάννης Βέρρας, μιλώντας στην εκπομπή του Mega είπε ότι «εκπροσωπώ έναν άνθρωπο αυτήν την στιγμή, όχι ως νομικός συμπαραστάτης ή νομικός σύμβουλος επειδή χρειάζεται νομική αρωγή γενικά και αόριστα. Έχω σαφή δικονομικό ρόλο σε αυτήν τη φάση της υπόθεσης, ο οποίος είναι του υποστηρίζοντος την κατηγορία».

«Αναμένουμε την Αστυνομία να ολοκληρώσει το προανακριτικό της έργο, να ασκηθεί η δέουσα κατά τον εισαγγελέα δίωξη σε βάρος των όποιων υπόπτων και κατ’ επέκταση κατηγορουμένων, να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή, να απολογηθούν και έπειτα να λάβουμε το υλικό της δικογραφίας. Από εκεί και πέρα, με βάση τα όσα έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και όσα μου αναφέρει μέχρι τότε ο εντολέας μου, να ασκήσουμε νομότυπα και ακριβώς όπως πρέπει, το δικαίωμά του για την υποστήριξη της σε βάρος του κατηγορίας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Μίλησε ο ανιψιός με έναν από τους δράστες;

Ο Ιωάννης Βέρρας ρωτήθηκε και για το αν ο 33χρονος πελάτης του μίλησε στο τηλέφωνο με έναν από τους 22χρονους δράστες, το βράδυ που σημειώθηκε το διπλό φονικό στην επιχείρηση του θείου του.

«Απολύτως καμία, το διαψεύδει κάθετα αυτό ο εντολέας μου, δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο», είπε στο Live News.

Σημειώνεται, ότι ο 33χρονος αναγνώρισε τον φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, ενώ για τον 22χρονο που φέρεται ως συνεργός στο έγκλημα, είπε πως τον γνώριζε από παλαιότερα, από την εποχή που ο ίδιος εργαζόταν ως σερβιτόρος στο Κολωνάκι κι ο κατηγορούμενος πήγαινε συστηματικά ως πελάτης.