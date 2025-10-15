Το κουβάρι του θρίλερ που εκτυλίχθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα προσπαθούν να ξετυλίξουν οι Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής και ο συνομήλικος συνεργός του έχουν μεταφερθεί στην Καλαμάτα και οι Αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο. Την ίδια στιγμή, στο «κάδρο» μπαίνει η κλήση-μυστήριο που έγινε από το κάμπινγκ λίγο μετά τις εν ψυχρώ εκτελέσεις του ιδιοκτήτη και του επιστάτη.

Χθες, Τρίτη 14/10 το πρωί, στη ΓΑΔΑ παραδόθηκε με τον δικηγόρο του ο φερόμενος ως συνεργός στο έγκλημα. Ο 22χρονος είπε πως είναι ο συνεπιβάτης του σκούτερ, με το σορτς και τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, που οι κάμερες κατέγραψαν λίγα λεπτά πριν από το φονικό, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και ο συνομήλικος φίλος του που φέρεται να είναι ο δολοφόνος.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 15/10 η εκπομπή του Mega, «Κοινωνία Ώρα MEGA», ήταν υπό στενή παρακολούθηση για καιρό.

Στο «μικροσκόπιο» η εμπλοκή τρίτου προσώπου

Οι Αρχές εξετάζουν και την εμπλοκή τρίτου προσώπου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έγινε μια κλήση από το κάμπινγκ της Φοινικούντας αμέσως μετά τη δολοφονία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ενώ οι Αρχές αναζητούν το όπλο του εγκλήματος που έχει γίνει «καπνός» αλλά και το σκούτερ με το οποίο μετέβησαν στη Μεσσηνία.

«Ο εντολέας μου δεν κατέβηκε στο κάμπινγκ για να σκοτώσει. Μου το επανέλαβε πολλές φορές. Ναι μεν κατέβηκε για να εκβιάσει, αλλά όχι για να σκοτώσει», είπε ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του 22χρονου.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, ο 22χρονος είχε πει στον συνεργό του πως πριν από λίγες ημέρες είχε κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες να αποσπάσει χρήματα από το θύμα, με τον συνεργό να του λέει πως θα κάνει τον επιχειρηματία να φοβηθεί και να δώσει τα χρήματα. Έτσι, οι δύο τους αποχώρησαν για Φοινικούντα, προχωρώντας στην εν ψυχρώ δολοφονία.

Η μεταφορά στην Καλαμάτα και η περούκα

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και οι δύο 22χρονοι μεταφέρθηκαν υπό στενή αστυνομική προστασία στην Αστυνομική Διεύθυνση Καλαμάτας.

Εκεί εκλήθη να πάει ο ανιψιός του θύματος και αναγνώρισε τον δράστη, λέγοντας ότι είχε λίγο αλλαγμένα χαρακτηριστικά στην όψη του. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο φερόμενος ως δράστης ο οποίος δεν έχει ομολογήσει φέρεται να φορούσε περούκα.