Πολλά είναι τα θολά και ανεξιχνίαστα κρίσιμα σημεία της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, παρά τις συλλήψεις των δύο 22χρονων από την Καλλιθέα που κατηγορούνται ως δράστες.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν σχεδόν δεδομένο να εμπλέκεται και τρίτο άτομο, ίσως από το στενό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κώστα Τομαρά.

Η εμφάνιση του ενός εκ των δύο νεαρών στη ΓΑΔΑ είχε ως αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η διαδικασία των συλλήψεων κατά τουλάχιστον ένα με δύο 24ωρα, με τους αστυνομικούς να μην προλάβουν να πάρουν στα χέρια τους κρίσιμα στοιχεία.

Το κάμπινγκ που έγινε το φονικό στη Φοινικούντα

Η σεξουαλική κακοποίηση και ο εκβιασμός

Από την Κυριακή, ίσως και νωρίτερα, η ταυτότητα των δύο αναβατών του λευκού σκούτερ ήταν γνωστή στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, που είχε φροντίσει να παρακολουθούνται και δια ζώσης και με νόμιμη συνακρόαση.

Ο 22χρονος που λέει ότι είναι συνεργός και αποδίδει στον συνομήλικο φίλο του ρόλο δολοφόνου, ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο το 2022, χωρίς όμως ποτέ να καταγγείλει το περιστατικό αλλά να το εκμεταλλεύεται για να αποσπά χρήματα από τον εύπορο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι η κατάθεσή του είχε πολλά θολά σημεία, ακόμη και για τον τρόπο επιστροφής του στην Αθήνα, και ίσως όχι μόνο για το κίνητρο της διπλής δολοφονίας. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα δεν τελειώνει εδώ από αστυνομικής πλευράς με τον ανακριτή να αναλαμβάνει να «ξεσκονίσει» τον 22χρονο που βιάστηκε να εμφανιστεί με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ, θέλοντας είτε να προλάβει κάτι είτε να έχει καλύτερη ποινική μεταχείριση.

Τέλος, οι αστυνομικοί που ερευνούν το έγκλημα περιμένουν τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου επικοινωνιών πιστεύοντας ότι θα πάρουν κρίσιμα στοιχεία για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, που δεν είναι μόνο τα δύο που γνωρίζουμε.