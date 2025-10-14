Τον δρόμο για την Καλαμάτα, εκεί όπου νωρίς το πρωί θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών, θα πάρουν αργά μέσα στη νύχτα οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 61χρονου επιστάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsbeast, ο 22χρονος που συνελήφθη στην Καλλιθέα και κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός, επιμένει προανακριτικά ότι είναι αθώος. Αυτό παρά το γεγονός ότι ο ανιψιός του 68χρονου τον αναγνώρισε ως το πρόσωπο που μπήκε στο κάμπινγκ κι έσπειρε τον θάνατο και τον τρόμο. Ο νεαρός Ελληνοβρετανός φέρεται να ρίχνει την ευθύνη για τη διπλή δολοφονία αποκλειστικά στον 22χρονο φίλο του, λέγοντας ότι ο ίδιος πήγε απλά εκεί αλλά δεν είναι ο «πιστολέρο».

Την ίδια ώρα, με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών τα όσα κατέθεσε προανακριτικά ο 22χρονος που το πρωί της Τρίτης εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, Χαράλαμπο Λυκούδη, λέγοντας ότι είναι ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας και ότι είχε ρόλο συνεργού.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το ότι έχουν διαφορετικές ενδείξεις -όχι όμως ακόμη αποδείξεις- για τα κίνητρα της διπλής εκτέλεσης. Γι’ αυτό και από το κάδρο των ερευνών δεν φεύγει ένα πρόσωπο πολύ κοντά στον 68χρονο, που ίσως πίστεψε ότι αδικήθηκε οικονομικά απ’ τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με την τεράστια περιουσία.

Η άρση απορρήτου των επικοινωνιών, αναμένεται να δώσει απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που έχουν ακόμα οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών.