Ήδη από την Κυριακή η ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών είχε ταυτοποιήσει τον δράστη και τον συνεργό της διπλής εκτέλεσης στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο νεαρούς ηλικίας 22 ετών, φίλους που διαμένουν στην ίδια περιοχή της Αττικής.

Ο 22χρονος, που σήμερα το πρωί ήρθε στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Μπάμπη Λυκούδη, καταθέτει αυτή την ώρα και φέρεται να έχει ομολογήσει ότι είχε ρόλο συνεργού στη διπλή εκτέλεση και συγκεκριμένα ότι είναι ο αναβάτης με το σορτς και τη θήκη κιθάρας που απεικονίζεται στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σε ό,τι αφορά το κίνητρο, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022 και στη συνέχεια άρχισε να του αποσπά χρήματα εκβιαστικά.

Σε ό,τι αφορά τον φυσικό αυτουργό, είναι Έλληνας με καταγωγή από τη Βρετανία, ο οποίος δεν γνώριζε πρόσωπα και καταστάσεις στο κάμπινγκ, γι’ αυτό και ανέλαβε την εκτέλεση.

Πρόκειται για σενάριο που δεν πείθει 100% τους αστυνομικούς, καθώς διαθέτουν πληροφορίες για ύπαρξη άλλου προσώπου – από το συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου – ως πιθανού ηθικού αυτουργού για οικονομικούς λόγους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος σε δημοσιογράφους, «δεν υπάρχει καμία συγγενική σχέση και δεν υπάρχει κανέναν περιουσιακό κίνητρο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα ηθικής αυτουργίας, όσα έχουν ακουστεί για περιουσιακά δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».

«Εκεί δεν πήγαν για να τον δολοφονήσουν. Πήγαν να τον εκβιάσουν, να του αποσπάσουν χρήματα. Και προέκυψε το περιστατικό. Δεν ήταν στον σχεδιασμό τους να πάνε να σκοτώσουν έναν άνθρωπο. Ήταν να του ζητήσουν λεφτά», είπε ακόμη.

Ο δικηγόρος επιβεβαίωσε ακόμη ότι ο εντολέας μου είχε κάνει τις δύο απόπειρες εκβιασμού στο θύμα «και τις παραδέχτηκε. Στις δύο πρώτες ήταν μόνος του».

Σημειώνεται πως το το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.