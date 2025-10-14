Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Το πρωί της Τρίτης 14/10, δικηγόρος εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ και είπε ότι εκπροσωπεί νεαρό άνδρα που σχετίζεται τη σοκαριστική υπόθεση.

Πληροφορίες λένε ότι το πρόσωπο αυτό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «νεαρός Έλληνας», θα πάει να παραδοθεί. Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τον φερόμενο ως συνεργό του δράστη.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν είχε καμία ενημέρωση για την υπόθεση, καθώς ο δικηγόρος, ο οποίος αναμένεται να κάνει δηλώσεις, πήγε μόνος του στη ΓΑΔΑ.

Σημειώνεται πως νέα οπτικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αποκάλυψαν ότι τουλάχιστον δύο άτομα φαίνεται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, διακρίνεται καθαρά ότι ο βασικός ύποπτος δεν κατευθύνεται μόνος του προς τον χώρο του εγκλήματος, αλλά επιβαίνει σε δίκυκλο έχοντας δεύτερο άτομο ως συνεπιβάτη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος φαίνεται να φτάνει μόνος του εντός του κάμπινγκ, όπου και διαπράχθηκε η δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του επιστάτη της εγκατάστασης. Ωστόσο, η παρουσία δεύτερου ατόμου στο σκούτερ λίγο πριν από το συμβάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το ποιος είναι και ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του.