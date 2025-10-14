Συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα και τον συνεργό του. Οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη τους ενώ το «φως» είδε ένα βίντεο-ντοκουμέντο που του δείχνει να φεύγουν από τη Μεσσηνία.

Η αστυνομία εξετάζει όλο το βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφεται ο εκτελεστής αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

Στο νέο φωτογραφικό ντοκουμέντο και βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο δολοφόνος με ένα άλλο πρόσωπο σε ένα λευκό σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό.

«Όλα καταδεικνύουν πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μία επαγγελματική περίπτωση»

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε το πρωί της Τρίτης 14/10 ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας αναλύοντας τα στοιχεία που έχει η ΕΛ.ΑΣ στα χέρια της μέχρι στιγμής.

«Έχουμε τα χαρακτηριστικά τους εδώ και μέρες και τα έχουμε μοιραστεί με άλλες αστυνομίες για να μπει στο πρόγραμμα αναζήτησης. Είναι ένα ξανθό παιδί με ανοιχτά μάτια και ξένη ομιλία. Όλα καταδεικνύουν πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μία επαγγελματική περίπτωση» υπογράμμισε.

«Είναι πολύ ισχυρό το σενάριο να είναι συμβόλαιο θανάτου. Το σκούτερ είναι κλεμμένο. Είναι νεαρής ηλικίας, αλλά μπορεί και να μικροδείχνει. Ο ανιψιός εξετάστηκε διαπιστωτικά. Κανένας δεν έχει φύγει εντελώς από το κάδρο. Αν βρεθεί ο εκτελεστής θα βρεθεί και ο ηθικός αυτουργός. Αν είναι πληρωμένο συμβόλαιο, είναι δύσκολο να τον πιάσουν» ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας.