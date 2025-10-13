Μια εβδομάδα συμπληρώθηκε από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, όπου ένας άνδρας -το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου– μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον επιστάτη, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Οι αστυνομικοί έχουν χαρτογραφήσει το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη και συγκεντρώνουν στοιχεία για το κίνητρο της εκτέλεσης. Κοντά στα ίχνη του εκτελεστή βρίσκονται οι Αρχές.

Πριν ακριβώς από επτά ημέρες, ο δράστης του διπλού φονικού έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του για το έγκλημα. Τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν τις Αρχές είναι:

Έδρασε μόνος του;

Έλαβε εντολή από κάποιο πρόσωπο για να αναλάβει το συμβόλαιο θανάτου ;

; Είχε συνεργό που τον βοήθησε να σκοτώσει τους δύο άνδρες;

Με βάση τις περιγραφές, ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας και χρησιμοποίησε ένα σκούτερ για να διαφύγει. Κάμερες κατέγραψαν τις κινήσεις του σε Μεσσηνία, Ηλεία, Κορινθία και Δυτική Αττική.

«Το πιθανότερο σενάριο για την Ελληνική Αστυνομία αυτή τη στιγμή είναι ότι υπήρχε ένας επαγγελματίας ο οποίος πληρώθηκε εσωτερικώς από κάποιον για να κάνει το έγκλημα. Ο τρόπος που διέφυγε, τα πολλά χιλιόμετρα που διάνυσε και τα χαρακτηριστικά του παραπέμπουν στο ότι υπάρχει πληρωμένο συμβόλαιο», είπε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Κλειδί» στην υπόθεση το κίνητρο του δράστη

Το κίνητρο αποτελεί ένα από τα κλειδιά της υπόθεσης. Οι Αρχές εστιάζουν σε οικονομικής φύσης ζητήματα, αλλά και πιθανές προσωπικές διαφορές μεταξύ του ιδιοκτήτη και -πιθανώς- συνεργάτη του και κάποιου τρίτου προσώπου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις», ο 68χρονος είχε τραυματιστεί από σκάγια πριν από έναν μήνα, ενώ ένας μυστηριώδης άνδρας του είχε στήσει ενέδρα.

Τις προηγούμενες 24 ώρες, δύο άτομα κλήθηκαν για εξέταση σχετικά με τον συσχετισμό τους με το έγκλημα, όμως δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1.

«Έρχεται» και δεύτερο πρόσωπο στο προσκήνιο

Οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον τους και σε ένα δεύτερο πρόσωπο, το οποίο εκτιμάται πως είχε καθοδηγητικό ρόλο ή ακόμη λειτουργούσε και ως ηθικός αυτουργός. Ενδέχεται να παρείχε πληροφορίες στον φερόμενο δράστη για το πώς να κινηθεί μέσα στο κάμπινγκ.

Αυτή τη στιγμή εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από την αντίστροφη διαδρομή που πιθανότατα ακολούθησε ο δράστης, προκειμένου οι Αρχές να καθορίσουν από πού ξεκίνησε και αν έκανε ενδιάμεση στάση.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο και ο υπολογιστής του 68χρονου, ενώ έχει ζητηθεί η άρση απορρήτου των επικοινωνιών στην περιοχή γύρω από το κάμπινγκ τις ώρες του φονικού.

«Δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει το γεγονός ότι έφτασε στην Αττική ο δράστης»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τόνισε πως ήταν λάθος η διαρροή της πληροφορίας ότι ο δράστης εισήλθε στην Αττική.

«Εάν ξεκίνησε από την Αθήνα, είναι πιθανό να τον έβαλε κάποιος, να πρόκειται για ένα “πληρωμένο πιστόλι”. Φυσικά, μπορεί και να μην ισχύει κάτι τέτοιο και να είναι κάποιος γνωστός αυτών των ανθρώπων που ήθελε να τους σκοτώσει», δήλωσε, μιλώντας νωρίτερα στο MEGA.