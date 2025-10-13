Τέλος δεν έχει το θρίλερ με τους δύο νεκρούς σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Οι Αρχές αναζητούν το άτομο που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα θύματα, ενώ κάνουν φύλλο και φτερό τα βίντεο από τις κάμερες που έχουν καταγράψει τον δράστη και τις δύο διαθήκες του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα χρόνου για τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ψάχνουν τον εκτελεστή.

Το πρωί της Δευτέρας 13/10 στην πρωινή εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία ξεκαθάρισε πως ο δολοφόνος του διπλού φονικού δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

«Δεν έχει ταυτοποιηθεί ούτε ο ίδιος, ούτε η μηχανή του, γιατί κατάφερε να κρύψει τον αριθμό κυκλοφορίας», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου ή όχι, είπε: «Και τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Κάποιοι βιάστηκαν να πουν πως πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου, γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο να απομακρύνεται και να φτάνει μέχρι την Αττική. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να είναι γνωστός είτε κάποιου οικείου προσώπου ή των θυμάτων και να θέλει να απομακρυνθεί. Στη διαθήκη υπάρχουν διαφορές από την προηγούμενη. Αν δεν βρούμε, όμως, τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή τους και αν υπάρχει ηθικός αυτουργός δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρο. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έμεινε στην Αττική ή έφυγε».

Επεσήμανε δε πως το θύμα δεν είχε ενημερώσει τις Αρχές για τις δύο επιθέσεις σε βάρος του που έγιναν πριν από το καλοκαίρι. Μάλιστα, όπως είπε, για τη μία επίθεση η αστυνομία ενημερώθηκε, αφού το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επίσης, σημείωσε πως οι Αρχές δεν εξετάζουν μόνο τις περιγραφές του ανιψιού του, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και άλλων.

«Μας έχει δώσει μία περιγραφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί κινούνταν με αυτή την περιγραφή, γιατί μπορεί να μην ήταν σε θέση να τον περιγράψει. Επίσης, έχουμε και άλλες περιγραφές που μπορεί να είναι ίδιες με του μάρτυρα. Το σημαντικό τώρα είναι να βρούμε τον οδηγό της μηχανής», διευκρίνισε.

«Το θέμα της διαθήκης είναι σοβαρό. Η Αστυνομία μπορεί να συγκρίνει το περιεχόμενο και από τις δύο διαθήκες. Έχει σημασία πως ο χρόνος της σύνταξης ταυτίζεται με τον χρόνο κατάθεσης. Έκατσε την έγραψε και την κατέθεσε απευθείας υπό το κλίμα πανικού. Μπορεί βέβαια η διαθήκη να μην έχει σχέση», δήλωσε κλείνοντας.

«Δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει το γεγονός ότι έφτασε στην Αττική ο δράστης»

Στο Mega μίλησε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τονίζοντας πως κακώς διέρρευσε το γεγονός ότι μπήκε στην Αττική ο δράστης.

«Εάν ξεκίνησε από την Αθήνα, είναι πιθανό να τον έβαλε κάποιος, να είναι ένα “πληρωμένο πιστόλι”. Μπορεί και να μην είναι έτσι, βέβαια, και να είναι κάποιος γνωστός αυτών των ανθρώπων και να θέλει να τους σκοτώσει», δήλωσε.

Ο Αντώνης Κατσάς, δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου θύματος, από την πλευρά του είπε πως δεν υπάρχει κάποια νότα αισιοδοξίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης από την αστυνομία.

«Δεν ξέρω αν είναι θέμα τακτικής, πιθανόν να είναι. Εμείς έχουμε πει πως είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε στην έρευνα. Υπήρξε σιγή σφίγγας. Τα δεδομένα είναι ότι είχαμε μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, μπορεί και δύο. Αυτή έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου και καταγγέλθηκε στις 10, έναν μήνα πριν. Παρά την καταγγελία, υποτιμήθηκε ο κίνδυνος για την προστασία αυτού του ανθρώπου από τις διωκτικές αρχές. Από ό,τι γνωρίζω δεν ειδοποιήθηκε καν η εισαγγελική αρχή», σημείωσε.