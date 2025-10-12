Να λύσουν το κουβάρι του θρίλερ του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα προσπαθούν οι Αρχές αξιοποιώντας κάθε στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η πινακίδα στο σκούτερ του δολοφόνου που εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον επιστάτη φαίνεται να είναι πλαστή ενώ στο «τραπέζι» έχει μπει το ενδεχόμενο ο δράστης να εκτελούσε συμβόλαιο θανάτου.

Στη διαδρομή που ακολούθησε για να φτάσει στην Αττική, μέσω Ηλείας, Αχαΐας και Κορινθίας, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε και την πινακίδα κυκλοφορίας του δράστη, που όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ήταν πλαστή και δεν αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ γνωρίζουν τη μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ και προσπαθούν να βρουν την καβάτζα που την έκρυψε ο νεαρός δολοφόνος.

Τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του δράστη

Παράλληλα, ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας δύο βενζινάδικων σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, όπου έβαλε καύσιμα ο δράστης, είναι ότι τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του αναβάτη της μηχανής ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στη Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Και στην επίθεση αυτή, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες, αλλά και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, που είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποίησε στη διπλή εκτέλεση.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, αλλά αποκλείουν να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έκανε πολλά και κρίσιμα λάθη που οδηγούν τις αρχές στα ίχνη του.