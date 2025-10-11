Απαντήσεις για το θρίλερ στη Φοινικούντα ψάχνουν οι Αρχές κάνοντας φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον δράστη του διπλού φονικού με θύμα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Ο 68χρονος τρεις μόλις ημέρες πριν δολοφονία του είχε αλλάξει τη διαθήκη του και στη νέα έγραφε σε ποιον αφήνει την περιουσία του σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου.

«Σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2025, κάθομαι και γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου…» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Τα βίντεο με τον δράστη

Στα βίντεο που έφερε στο φως MEGA φαίνεται ο δράστης του διπλού φονικού μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη να κινείται προς το Νομό Ηλείας. Μάλιστα, πριν φτάσει εκεί, κάμερα ασφαλείας τον συλλαμβάνει να βάζει βενζίνη έξω από το αστυνομικό τμήμα Κυπαρισσίας, ατάραχος, πριν συνεχίσει την πορεία του.

Ο βενζινοπώλης σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ τον περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχρινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά έδωσε για τον δράστη ο ανιψιός του θύματος

Διαφορετικά όμως χαρακτηριστικά έδωσε για τον δράστη ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.

Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχει μπει η διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης με τους αστυνομικούς να παρακολουθούν όλο το δρομολόγιο που ακολούθησε μέχρι να φτάσει τελικά .όπως φαίνεται έως την Αθήνα.

Η αστυνομία επίσης εξετάζει τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, τους συγγενείς του 68χρονου και φυσικά τις διαθήκες που είχε αλλάξει το τελευταίο διάστημα ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ αλλά και το ενδεχόμενο στο φονικό να υπήρχε κάποιος συνεργός.