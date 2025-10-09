Ένα βίντεο-ντοκουμέντο βρίσκεται στο «στόχαστρο» των αρχών, γιατί δείχνει τον δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα να διασχίζει περίπου 50 χιλιόμετρα μετά τη διπλή δολοφονία. Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει ενδελεχώς την κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου νεκρού, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αναγνωρίσει τον ένοχο, παρότι τού υπέδειξαν τέσσερα άτομα.

Πιο αναλυτικά, ο δράστης διακρίνεται στο βίντεο να κυκλοφορεί πάνω σε σκούτερ, το οποίο φέρεται να τού ανήκει. Ο νεαρός δολοφόνος φεύγει από τη Μεσσηνία και κινείται προς την Ηλεία, όπου φέρεται να βρήκε καταφύγιο.

Σύμφωνα με το Live News που δημοσίευσε το βίντεο, κάμερα καταγράφει τον δράστη για πρώτη φορά στις 20:20 και καταγράφει την πορεία του μέσα από την πόλη της Πύλου.

Στη συνέχεια, κάνει μία παράκαμψη στη διαδρομή του, γεγονός που δείχνει ότι μάλλον ήταν γνώστης της περιοχής ο δράστης. Και φθάνει στο Κορυφάσι.

Η κατάθεση του ανιψιού

Η αστυνομία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν μπροστά στο φονικό και επέζησε, καθώς ο δράστης προτίμησε να κυνηγήσει τον επιστάτη, αντί για αυτόν.

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι ο ανιψιός κλήθηκε να αναγνωρίσει τέσσερα άτομα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Επιπλέον, οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς φέρεται να άλλαξε πέντε φορές τη διαθήκη του λίγο πριν το φονικό και να άφησε τα πάντα στον ανιψιό του, αποκληρώνοντας παράλληλα την ανιψιά του, με την οποία φέρεται να τσακώθηκαν.

Νέα μαρτυρία

Άνδρας που μένει δίπλα στο κάμπινγκ, και συγκεκριμένα στην πίσω έξοδο του, περιέγραψε στο Live News τα όσα είδε και άκουσε το βράδυ της δολοφονίας:

«Μόλις είχα έρθει για να μπω στο σπίτι μου κι άκουσα δυνατούς κρότους. Νομίζαμε όμως στη αρχή ότι είναι βεγγαλικά. Τελικά δεν ήταν κάτι τέτοιο και σε λίγο άκουσα φωνές “βοήθεια, βοήθεια”.

»Έτρεξα μπροστά στην είσοδο να δω τι συμβαίνει. Βλέπω έναν άνθρωπο να τρέχει γρήγορα και ανακαλύπτω ότι είναι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ήταν πολύ τρομαγμένος. Όταν φτάσαμε κοντά στη ρεσεψιόν, στο κτίριο, είδα έναν κύριο πεσμένο κάτω, ήταν ο επιστάτης.

»Πήγα κι άνοιξα ελαφρά το παράθυρο της ρεσεψιόν και τον είδα (τον ιδιοκτήτη) που ήταν μπρούμυτα πεσμένος μέσα στα αίματα».