Το Newsbeast φέρνει στη δημοσιότητα την ιδιόχειρη διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη του, από έναν άγνωστο που αναζητείται μέχρι και τώρα.

Το θύμα τους τελευταίους μήνες είχε δεχτεί δύο επιθέσεις που αρνήθηκε να καταγγείλει στην αστυνομία -παρότι νοσηλεύτηκε και σε μία περίπτωση-, ενώ φέρεται να άλλαξε αρκετές φορές τη διαθήκη του.

Άτομα που τον γνώριζαν, υποστήριξαν ότι τελευταία στιγμή αποκλήρωσε την ανιψιά του, την οποία φιλοξένησε μαζί με την οικογένειά της, καθώς φέρεται να τσακωνόντουσαν για τα περιουσιακά.

Σύμφωνα με την ιδιόχειρη διαθήκη που αποκαλύπτει το Newsbeast και συνέταξε ο 68χρονος πριν δολοφονηθεί, αφήνει την τεράστια περιουσία του σε τέσσερα άτομα: Την αδερφή του, σε δύο ανιψιούς και στον επιστάτη του.

Συγκεκριμένα, γράφει στη διαθήκη:

«Σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου 2025, κάθομαι και γράφω τη διαθήκη μου, σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου μου.

Στον αγαπημένο μου ανιψιό… γιο του αποθανόντος αδελφού μου, λόγω του ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου, αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου, ο οποίος από μικρός δεν παράκουσε ποτέ εντολές μου και πάντα προσπαθεί να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη, αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών μου στοιχείων:

Α) Το σύνολο των μετοχών μου, ήτοι το 51% που έχει σαν αντικείμενο την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση του κάμπινγκ.

Β) Το υπόλοιπο 50% συνιδιοκτησίας μου με το ίδιο προαναφερόμενο πρόσωπο ανιψιό μου, γήπεδο 20 περίπου στρεμμάτων εφαπτόμενο του κάμπινγκ και συγκεκριμένα μεταξύ αυτού και της θάλασσας. Το συγκεκριμένο γήπεδο μαζί με το κάμπινγκ αποτελούν ενιαίο κτήμα.

Γ) Το σύνολο της ιδιοκτησίας μου (γήπεδο και κτίσματα μεταξύ των οποίων κτισμάτων βρίσκεται και η οικία μου και τα υπόλοιπα κτίσματα έχουν επαγγελματική χρήση) έκτασης περίπου 17 στρεμμάτων.

(…)

Στον φίλο μου και συνοδοιπόρο… αφήνω δύο όμορα γήπεδα συνολικού εμβαδού 8,3 στρεμμάτων. Επίσης του αφήνω ποσοστό 50% (συνιδιοκτήτης με τον ανιψιό μου) ελαιοτεμάχιο συνολικού εμβαδού 2,3 στρεμμάτων περίπου.

(…)

Στον ανιψιό μου… (σ.σ.γιο της αδελφής του) αφήνω το γήπεδο ιδιοκτησίας μου εμβαδού 3,3 στρεμμάτων περίπου.

(…)

Στην αδερφή μου… (εφ’όσον αυτή βρίσκεται εν ζωή): ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (100.000) ευρώ».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί έχουν ήδη στα χέρια τους και την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, με σκοπό να συγκριθεί με τη νεότερη εκδοχή, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να βοηθήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ότι ο δράστης πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση και τα δύο θύματα. Δύο σφαίρες βρήκαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ τρεις χτύπησαν τον επιστάτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, αλλά έπεσε νεκρός περίπου δέκα μέτρα μακριά από το γραφείο της ρεσεψιόν. Μία ακόμα σφαίρα καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε στόχο τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.