Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φρικτή διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Οι αρχές επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, φαίνεται να εγκατέλειψε την περιοχή και να κατευθύνθηκε προς την Αθήνα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θεωρούν πολύ πιθανό ο δράστης να διέφυγε μέσω επαρχιακού οδικού δικτύου, ώστε να αποφύγει τους κεντρικούς δρόμους και τους ελέγχους.

Παράλληλα, φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας στην πρωτεύουσα.

Για τον λόγο αυτό, ειδικό κλιμάκιο από την Καλαμάτα βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Αττικής, στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπισμού του. «Κλειδί» στην εξυχνίαση της υπόθεσης θεωρείται ο εντοπισμός του δικύκλου, αφού οι αστυνομικοί θεωρούν ότι εφόσον αυτό έχει εγκαταληφθεί, θα γίνει εφικτή η συγκέντρωση γεννετικού υλικού και αποτυπωμάτων.

Η αποκωδικοποίηση της διαθήκης

Ιδιαίτερη σημασία για την υπόθεση έχει το γεγονός ότι ο 68χρονος είχε προχωρήσει στη σύνταξη της διαθήκης του μόλις τρεις ημέρες πριν πέσει νεκρός. Το έγγραφο ξεκινά με τη χαρακτηριστική φράση: «Γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», κάτι που καταδεικνύει πως ο ίδιος ένιωθε απειλή για τη ζωή του.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης:

Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το παραχωρούσε στον ανιψιό του, ο οποίος μάλιστα ήταν αυτόπτης μάρτυρας στη σκηνή του διπλού εγκλήματος.

Στον επιστάτη και στενό του φίλο, που δολοφονήθηκε μαζί του, όριζε να μεταβιβαστεί το μισό χωράφι που κατείχαν από κοινού με τον ανιψιό, καθώς και σημαντικά ποσά που διατηρούσε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Πύλου.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο ανιψιός αποφάσιζε να πουλήσει την περιουσία, προέβλεπε την καταβολή 100.000 ευρώ στην αδελφή του, 100.000 ευρώ στον γιο της και 200.000 ευρώ σε έναν φίλο του.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν στα χέρια τους και μια παλαιότερη διαθήκη του 68χρονου, η οποία ήταν σφραγισμένη. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η αντιπαραβολή των δύο εγγράφων μπορεί να ρίξει φως στα πιθανά κίνητρα πίσω από το διπλό έγκλημα.