Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου στην περιοχή Αγία Μαρίνα Χανίων στην Κρήτη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ένα στενό λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων-Κισσάμου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος άνδρας προσέκρουσε σε τοιχίο στο αντίθετο ρεύμα.

Ο 37χρονος οδηγός, ήταν ήδη νεκρός όταν ειδοποιήθηκε και έσπευσε το ΕΚΑΒ στο συμβάν ενώ το ίδιο άμεσα κινητοποιήθηκε και η τροχαία που διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος ή αν επέβαιναν άλλα άτομα στο μοιραίο όχημα, σύμφωνα με το zarpanews.