Στη σύλληψη 27χρονου ο οποίος από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Δεκεμβρίου είχε διαρρήξει εννέα καταστήματα και ένα σπίτι, ενώ αποπειράθηκε να διαρρήξει και ένα ακόμα, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς αφαίρεσε συνολικά το χρηματικό ποσό των 14.803 ευρώ, κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ περίπου, καθώς και δύο τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές ύψους 143 ευρώ.

Στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, στην περιοχή της Σταυρούπολης, εντοπίστηκαν τα δύο άτομα μέσα σε αυτοκίνητο. Σε έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ναρκωτικών, καθώς και τσάντα με φορητό υπολογιστή και προσωπικά έγγραφα άλλου προσώπου.

Από την περαιτέρω έρευνα που έκαναν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, διαπιστώθηκε πως τα αντικείμενα τα είχε αφαιρέσει ο 27χρονος από κατάστημα στην περιοχή της Σταυρούπολης και τα αγόρασε 36χρονος, ο οποίος, επίσης, συνελήφθη.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.