Ανανέωση… σαν μεταγραφή

Έκανα χθες μια βόλτα από Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία παραμένει… μεθυσμένη μετά την ανατροπή επί της Κραϊόβα, καλό θα είναι όμως να ξεμεθύσει και να ασχοληθεί με τον Πινέδα. Ο Μεξικάνος χαφ είναι ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ φέτος και είναι δεδομένο πως αργά ή γρήγορα θα σκάσουν προτάσεις είτε από την πατρίδα του είτε από την Ισπανία. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, ο Πινέδα έχει πάντα πέραση, ακόμη κι όταν δεν ήταν καλός. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει. Γι’ αυτό και ήδη έχουν αρχίσει οι συστάσεις προς τον Μάριο Ηλιόπουλο για να τον καλέσει για συζητήσεις για την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του ώστε να κλείσει αυτό το θέμα πριν καν (ξανα)ανοίξει.

Η ώρα του Ριμπάλτα

Γενικά, πάντως, ο Ιανουάριος θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, καθώς θα μπούνε στη 2η φάση του πλάνου που έχουν χαράξει οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης, υπενθυμίζω, είχε πει το περασμένο καλοκαίρι πως θα χρειαστούν τρεις μεταγραφικές περίοδοι για να διαμορφωθεί το ρόστερ σύμφωνα με τα «θέλω» του προπονητή. Η πρώτη ήταν το περασμένο καλοκαίρι και η δεύτερη θα είναι αυτή του Ιανουαρίου. Η λογική, επομένως, λέει ότι οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς ξέρουν ήδη πολύ καλά το ποιοι θα είναι οι στόχοι αλλά και το ποιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν. Για το δεύτερο δεν έχω αμφιβολίες, για το πρώτο θα δούμε στην πράξη τι προετοιμασία έκαναν. Ο Ηλιόπουλος, πάντως, πρέπει να είναι έτοιμος και για υπέρβαση, αν χρειαστεί.

Ιταλικές σειρήνες για Καλάμπρια

Στον Παναθηναϊκό όλοι περιμένουν τον Ιανουάριο για να ενισχυθεί το ρόστερ, σύμφωνα με τους Ιταλούς όμως μπορεί να έχουμε και αποχώρηση που θα αποτελεί έκπληξη. Στη γειτονική χώρα υποστηρίζουν πως οι Φιορεντίνα και Λάτσιο έχουν στη λίστα τους τον Καλάμπρια, ο οποίος πάντως περνάει καλά στην Ελλάδα. Αυτό λέει, τουλάχιστον, ο ίδιος, είτε δημοσίως είτε στις ιδιωτικές συζητήσεις του. Στον Παναθηναϊκό δεν έχουν κάποιο παράπονο από τον Ιταλό δεξιο μπακ και λογικά δεν θα τεθεί θέμα αποχώρησής του. Έχουν ήδη αρκετή δουλειά να κάνουν οι «πράσινοι» τον Ιανουάριο, αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, δεν έχουν καμία διάθεση να ψάχνουν και δεξί μπακ-χαφ.

Σέντερ από ΝΒΑ ο Ολυμπιακός

Κατηφόρισα προς Φάληρο χθες βράδυ για να δω το ματς του Ολυμπιακού με τη Βιλερμπάν στη Euroleague γιατί ήθελα να δω το κλίμα στο ΣΕΦ για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Και ήταν αποθεωτικό τελικά. Το χρειαζόταν αυτό ο προπονητής, όπως χρειάζεται και ενίσχυση του ρόστερ για να μπορεί να παρουσιάσει την ομάδα όπως τη θέλει, τους επόμενους μήνες. Και όταν λέω ενίσχυση, εννοώ την απόκτηση ενός σέντερ. Το ψάχνουν οι «ερυθρόλευκοι» και έχουν δώσει προτεραιότητα στο ΝΒΑ. Καλός, πολύ καλός ο Σίλβα της ΑΕΚ, ο οποίος φέρεται να απασχολεί και τον Παναθηναϊκό, η προτεραιότητα όμως έχει δοθεί σε σέντερ από το ΝΒΑ και οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες.

Παίρνουν σκούπα στο ΣΕΦ

Εκτός από μεταγραφή, εκτός από απόκτηση σέντερ δηλαδή, στον Ολυμπιακό θα υπάρξουν και αποχωρήσεις. Υπάρχουν παίκτες που δεν υπολογίζονται από τον Μπαρτζώκα και είναι φανερό, δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να παραμένουν στο ρόστερ. Μετά τις γιορτές στο ΣΕΦ αναμένεται να πάρουν σκούπα, όχι για να καθαρίσουν νερά αυτή τη φορά αλλά για να καθαρίσουν το ρόστερ. Τουλάχιστον δύο, ενδεχομένως και τρεις, αποχωρήσεις θα πρέπει να αναμένονται και τα νέα έχουν σημάνει συναγερμό και σε ελληνικές ομάδες που περιμένουν τις εξελίξεις για να καταθέσουν τις προτάσεις τους στους παίκτες.

Τελειώνει δύο ο Αταμάν

Αλλαγές, πάντως, θα πρέπει να αναμένονται και στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Εργκίν Αταμάν, όπως μου έλεγε άνθρωπος που είναι κοντά του, έχει πάρει τις αποφάσεις του για το ρόστερ και δεν εννοούσε τον ψηλό που αναζητούν οι «πράσινοι» αλλά αυτούς που θα πρέπει να αποχωρήσουν. Ο Γιούρτσεβεν είναι για να φεύγει, όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, δεν θα είναι όμως ο μοναδικός. Την ίδια μοίρα, όπως φαίνεται, θα έχει και ο Γκριγκόνις καθώς δεν βρίσκει χρόνο συμμετοχής και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει στο ρόστερ απλά για να υπάρχει. Δεν το θέλουν στον Παναθηναϊκό αυτό, δεν το θέλει ούτε ο ίδιος. Όλα δείχνουν ότι θα φύγουν και οι δύο και είναι και αυτοί στόχοι ελληνικών ομάδων. Ομάδων της Θεσσαλονίκης, για να γίνω πιο συγκεκριμένος.