Ενώπιον της Δικαιοσύνης απολογείται σήμερα ο 30χρονος που αναζητούνταν στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα και ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της περιοχής, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας περίπου στις 11:00 το πρωί.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου, ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στις αρχές, από τις 2 Δεκεμβρίου βρισκόταν στη Γερμανία. Την περασμένη Τετάρτη επέστρεψε στην Αθήνα μέσω Φρανκφούρτης και ακολούθως επιβιβάστηκε σε υπεραστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, προκειμένου να μεταβεί στη Μεσσηνία και να παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές.

Αμέσως μετά την εμφάνισή του τέθηκε υπό κράτηση και εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης, ενώ του δόθηκε προθεσμία 48 ωρών για να απολογηθεί. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η σύλληψή του αποτελεί την πέμπτη για την πολύκροτη υπόθεση, καθώς έχουν ήδη συλληφθεί, πέραν του ανιψιού και φίλου του βασικού κατηγορούμενου, ακόμη δύο 22χρονοι. Ο ένας εξ αυτών εργαζόταν σε καφετέρια που ανήκε στον επιχειρηματία ο οποίος επίσης έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 30χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ωστόσο οι αρχές θεωρούν ότι υπάρχουν στοιχεία που τον «καίνε». Όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, στον κατηγορούμενο αποδίδεται ρόλος συντονιστή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιούσε πακιστανικά τηλέφωνα, τα οποία έχουν ήδη διασταυρωθεί, προκειμένου να επικοινωνεί με τον 22χρονο που φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός του διπλού φονικού, δηλαδή τον συνεπιβάτη στο λευκό σκούτερ με την κιθάρα.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο 22χρονοι να παρέλαβαν το λευκό σκούτερ -το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί- από σημείο κοντά στην κατοικία του 30χρονου, ένα βράδυ πριν μεταβούν στη Φοινικούντα.