Φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα Μεσσηνίας κάνουν οι Αρχές. Η αστυνομία ζητά απαντήσεις για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως ο δολοφόνος είναι νεαρός, πιθανότατα ακόμα και ανήλικος.

Ο δράστης πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και, όπως όλα δείχνουν, ο 61χρονος επιστάτης στάθηκε μάρτυρας της δολοφονίας του φίλου του, προτού δεχτεί και αυτός δύο σφαίρες.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ο οποίος εργαζόταν και ως πολιτικός μηχανικός, είχε καταγγείλει στις 7 Σεπτεμβρίου απόπειρα δολοφονίας με αεροβόλο και τραυματισμό του στον κρόταφο.

Άγνωστο για την ώρα παραμένει εάν ο δράστης που διέφυγε με μηχανή ήταν εκείνος ο οποίος είχε προσωπικές διαφορές με τα δύο θύματα ή αν δέχτηκε να εκτελέσει ένα διπλό συμβόλαιο θανάτου.

«Ξέρουμε πως το θύμα και ο επιστάτης είχαν μία ιδιαίτερη σχέση»

«Το κλιμάκιο από την πρώτη στιγμή έριξε την προσοχή του σε διάφορες ιδιαιτερότητες του θύματος. Έχουν κληθεί κάποιοι νεαρής ηλικίας άνθρωποι που συναναστρέφονταν με το θύμα, το οικογενειακό περιβάλλον. Ψάχνουν εάν υπήρχε διαθήκη ή αν υπήρχε ιδιόχειρη. Ξέρουμε πως το θύμα και ο επιστάτης είχαν μία ιδιαίτερη σχέση, ήταν 25 χρόνια μαζί άλλωστε», επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας το πρωί της Τρίτης 7/10 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Υπενθυμίζεται πως στον χώρο του κάμπινγκ τη στιγμή της δολοφονίας βρισκόταν ο ανιψιός του επιχειρηματία και θύματος της επίθεσης.

«Αυτόν τον είχε μαζί του στη δουλειά. Η αστυνομία έχει ανακρίνει μέχρι στιγμής τον ανιψιό του και άλλους δύο νεαρούς. Υπάρχουν δύο θεωρίες για τον επιστάτη (τη δολοφονία του). Η μία είναι ότι τα είδε όλα και αποτελούσε μάρτυρα. Τους πυροβόλησε με κοντόκανο κυνηγετικό», σημείωσε.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας πρόσθεσε πως ο ιδιοκτήτης είχε δεχτεί επίθεση και στο παρελθόν, αλλά δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη των εμπλεκομένων και δεν έδινε πληροφορίες για τις επιθέσεις, ώστε να βοηθήσει την αστυνομία να φτάσει στον εντοπισμό τους.

Στο MEGA μίλησε και ο Νίκος Τσώνης, πρόεδρος της κοινότητας της Φοινικούντας, σημειώνοντας: «Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ο ανιψιός του δούλευε στο κάμπινγκ. (Ο ιδιοκτήτης) ήταν ένας άνθρωπος εσωστρεφής. Ο πατέρας του ανιψιού του ήταν συνιδιοκτήτης στο κάμπινγκ. Ο ανιψιός είναι γύρω στα 29».

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβαν ειδικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας και ερευνούν όλες τις κάμερες από την ευρύτερη περιοχή.