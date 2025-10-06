Νέες λεπτομέρειες βγαίνουν στη δημοσιότητα για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς έγινε γνωστό ότι ο δράστης άφησε να ζήσει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη. Επιπλέον, η αστυνομία μεταξύ άλλων εξετάζει και τα κληρονομικά ως το κίνητρο του εγκλήματος.

Πιο αναλυτικά, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στο Mega ότι ο δράστης πρώτα πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Τότε, ο ανιψιός του και ο επιστάτης έφυγαν από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ο δράστης λοιπόν, άφησε τον ανιψιό και κυνήγησε μόνο τον επιστάτη, τον οποίο πυροβόλησε και σκότωσε, ενώ στη συνέχεια διέφυγε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έφυγε με μηχανή, στην οποία υπήρχε ένας συνεπιβάτης, ο οποίος εξετάζεται ως συνεργός.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη περιέγραψε τον δράστη ως ένα άτομο νεαρής ηλικίας που δεν έκρυψε τα χαρακτηριστικά του. Συγκεκριμένα, τον περιέγραψε ως ξανθό με ανοιχτά χρώματα δέρματος και πως μιλούσε σπαστά αγγλικά.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και μεταξύ άλλων η αστυνομία εξετάζει τα κληρονομικά ως κίνητρο του εγκλήματος.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, πέρα από τη συγκεκριμένη επιχείρηση, διατηρούσε και ακίνητα μεγάλης αξίας στην περιοχή.

Πρόσφατα φέρεται να προχώρησε σε τροποποιήσεις στη διαθήκη, αποκλείοντας κληρονόμους και προσθέτοντας το όνομα του επίσης δολοφονημένου επιστάτη.