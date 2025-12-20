Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατάστημα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Ηλικιωμένη οδηγός κατέβασε το αυτοκίνητό της από τις σκάλες του εμπορικού κέντρου και το «πάρκαρε» κυριολεκτικά στην πλατεία του ισογείου, με μοναδικό στόχο να προλάβει προγραμματισμένο ραντεβού σε κέντρο ευεξίας.

Το ασυνήθιστο σκηνικό προκάλεσε έκπληξη τόσο στους πεζούς όσο και στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ για να απομακρυνθεί το όχημα από το σημείο χρειάστηκε να επιστρατευτεί… γερανός. Μάλιστα, λόγω της μορφολογίας του χώρου, η απομάκρυνση δεν μπορούσε να γίνει με συμβατικό τρόπο, με αποτέλεσμα ο γερανός να χρησιμοποιήσει ιμάντες για την ανύψωση του αυτοκινήτου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχετικά πλάνα διαδόθηκαν ταχύτατα στο διαδίκτυο και έγιναν viral, προκαλώντας πλήθος σχολίων και αντιδράσεων. Πολλοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι θα ήθελαν να δουν και τον τρόπο με τον οποίο το όχημα κατέβηκε τα σκαλιά για να σταθμεύσει. Άλλωστε, το συμβάν δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία, καθώς παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί πρόσφατα και στην Κηφισιά.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν το περιστατικό έφτασε ή όχι στην προσοχή των αρμόδιων αρχών, αξίζει να υπενθυμιστεί ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει ιδιαίτερα βαριές ποινές για την παράνομη στάθμευση, με τα προβλεπόμενα πρόστιμα να μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 2.000 ευρώ.