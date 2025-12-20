Με συγκρατημένη αισιοδοξία έχει εισέλθει ο εμπορικός κόσμος στη φετινή εορταστική περίοδο, προσδοκώντας καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ κοινή ευχή αποτελεί ο τζίρος του λιανεμπορίου τον Δεκέμβριο να υπερβεί το όριο των 4,5 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά.

Καθοριστικό ρόλο στην «ενεργοποίηση» της αγοράς αναμένεται να διαδραματίσει το Δώρο Χριστουγέννων που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους.

Το συνολικό ποσό του δώρου ανήλθε πέρυσι στα 1,2 δισ. ευρώ, ενώ φέτος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης τόσο της απασχόλησης όσο και των μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Το ποσό αυτό αναμένεται να καλύψει μέρος των οικογενειακών και κοινωνικών υποχρεώσεων των εορτών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση στο τελευταίο κομμάτι του έτους, ώστε το 2025 να κλείσει με οριακά αλλά θετικό πρόσημο για την αγορά.

Παρότι ο πληθωρισμός εμφάνισε αισθητή αποκλιμάκωση κατά το φθινόπωρο, επανήλθε δυναμικά τον Νοέμβριο στο 2,9%, επιβεβαιώνοντας ότι η ακρίβεια σε τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά έχει παγιωθεί.

Αυξημένο κόστος πρώτων υλών και εισαγωγών

Τρόφιμα και στέγη συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, ενώ οι επιχειρήσεις δέχονται πιέσεις από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και εισαγωγών. Σε αυτό το περιβάλλον, νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν τόσο στις ανελαστικές δαπάνες όσο και στις συνεχείς αυξήσεις, που συνδέονται με τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,6% για φέτος. Ο φετινός Δεκέμβριος, σε συνδυασμό με τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και του διαθέσιμου εισοδήματος, ενδέχεται να προσφέρει μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές και παράλληλα να τονώσει την εμπορική δραστηριότητα.

Ουσιαστικά, η εορταστική περίοδος για το λιανεμπόριο ξεκίνησε από τα τέλη Νοεμβρίου με την Black Friday. Ωστόσο, για τους εμπόρους, το πλέον κρίσιμο διάστημα παραμένει η εβδομάδα που προηγείται των Χριστουγέννων, όταν και προσδοκούν υψηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρσι, την ώρα που οι καταναλωτές αναζητούν πιο προσιτές τιμές. Το Σαββατοκύριακο που διανύουνε, το τελευταίο πριν από τα Χριστούγεννα αποτελεί σημείο αναφοράς για την αγοραστική κίνηση, καθώς έχει ήδη καταβληθεί και το Δώρο Χριστουγέννων. Ευχή όλων είναι να καταγραφεί και φέτος έντονη και διαρκής εμπορική δραστηριότητα τόσο πριν τα Χριστούγεννα όσο και την Πρωτοχρονιά, λέει ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης.

Ενδεικτικά, 9 στους 10 καταναλωτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν αγορές ύψους 100 έως 500 ευρώ, με 4 στους 10 να κατευθύνονται σε ένδυση και υπόδηση, 3 στους 10 σε παιχνίδια και είδη τεχνολογίας και 2 στους 10 σε είδη σπιτιού, κυρίως για οικογενειακά δώρα.

Με δεδομένες τις πληθωριστικές πιέσεις και το υψηλό ενεργειακό κόστος που διαμορφώνουν ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, καθίσταται σαφές ότι η συγκράτηση των τιμών στο λιανεμπόριο είναι προς όφελος όλων. Τα στοιχεία από την αρχή του έτους δείχνουν αύξηση του τζίρου κατά περίπου 5%, εκ των οποίων περίπου το μισό αποδίδεται στον πληθωρισμό, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε με χαμηλότερο ρυθμό, στο 4%. Αξιοσημείωτο είναι ότι αύξηση τζίρου άνω του 5% καταγράφεται κυρίως στα υπερκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Αντίστοιχη, στο 5%, εκτιμάται η αύξηση και για το 2025 στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με 6 στους 10 καταναλωτές να πραγματοποιούν πλέον online αγορές.

Οι μισοί καταναλωτές αναζητούν οικονομικότερα προϊόντα

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς λαμβάνονται υπόψη και τα ευρήματα της έρευνας Klarna-Appinio, σύμφωνα με τα οποία η ακρίβεια επηρεάζει 9 στους 10 καταναλωτές. Παράλληλα, 5 στους 10 αναζητούν οικονομικότερα προϊόντα, 4 στους 10 περιορίζουν τις δαπάνες τους, 3 στους 10 στρέφονται στις προσφορές, ενώ 2 στους 10 αποφεύγουν τις σπατάλες και επιλέγουν φθηνότερα δώρα για τις οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, προκύπτει ότι 1 στους 2 καταναλωτές, έπειτα από έρευνα αγοράς, θα αποφύγει τις υπερβολές και θα κινηθεί με συγκεκριμένο προϋπολογισμό στις φετινές χριστουγεννιάτικες αγορές.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Ο εμπορικός κόσμος της χώρας ευελπιστεί πως παρά τις δυσκολίες των εμπορικών ροών και μετακινήσεων λόγω των “αγροτικών μπλόκων”, η φετινή εορταστική περίοδος μπορεί να “συμπληρώσει” την αναιμική αγοραστική κίνηση και τον ελλειμματικό ετήσιο τζίρο των μικρών μεμονωμένων εμπορικών καταστημάτων. Το διάστημα μέχρι τέλος του έτους είναι πολύ μικρό, όμως η ένταση της αγοραστικής κίνησης των εορτών μας κάνει να πιστεύουμε ότι εάν μέχρι τέλος της εβδομάδας ανασταλούν, ή ακόμα “χαλαρώσουν” οι αγροτικές κινητοποιήσεις, η κατάσταση είναι ακόμα “αναστρέψιμη”. Το “ξεμπλοκάρισμα των δρόμων” είναι ικανό να “αποκεντρώσει” την εορταστική κατανάλωση από τα αστικά κέντρα στη περιφέρεια και να ικανοποιήσει εκτός από τους μεγάλους, και τους μικρούς της αγοράς σε όλη την χώρα. Διαχρονικά ο γιορτινός Δεκέμβριος δημιουργεί προσδοκίες, αφού είναι παραδοσιακά ο καλύτερος μήνας για την αγορά και διαμορφώνει καθοριστικά την συνολική ετήσια κατανάλωση. Πολλές ευχές για Καλά Χριστούγεννα!».

Ανοικτά καταστήματα αύριο, Κυριακή

Υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη εβδομάδα βρίσκεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις αγορές τους με διευρυμένο ωράριο. Τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά και τις δύο επόμενες Κυριακές, 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο ωράριο, τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά περισσότερες ώρες τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές θα λειτουργούν από τις 11:00 έως τις 18:00, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά. Επιπλέον, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Σάββατο 20/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12 & Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12 & Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά