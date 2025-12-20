Μεγάλη νικήτρια του φετινού τηλεοπτικού διαγωνισμού Greece’s Next Top Model αναδείχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου η εντυπωσιακή, Ξένια Τσίρκοβα.

Στις δύο τελευταίες δοκιμασίες του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων η Ξένια σημείωσε την καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 116 βαθμούς από την κριτική επιτροπή και το κοινό, αφήνοντας πίσω τον Ανέστη Τεντέσκι και τον Γιώργο Τοκμετζίδη, οι οποίοι συγκέντρωσαν 114 και 103 βαθμούς αντίστοιχα.

Συγκινημένη μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η νικήτρια δήλωσε: «Μαμά, τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», ενώ δεν έκρυψε την έκπληξή της, λέγοντας: «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;».