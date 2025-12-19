Ο ημιτελικός του φετινού κύκλου του GNTM πραγματοποιήθηκε χθες, 18 Δεκεμβρίου, στο STAR.

Ο διαγωνισμός μοντέλων μπήκε στην τελική ευθεία και τέσσερα είναι τα μοντέλα που πέρασαν στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Αγγελος Μπράτης και ο Εντι Γαβριηλίδης, εξέτασαν κάθε λεπτομέρεια: πόζα, κίνηση, φυσικότητα, σύνδεση με τον συμπρωταγωνιστή, αλλά πάνω απ’ όλα την εξέλιξη κάθε μοντέλου μέσα στη σεζόν.

Το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του GNTM πήραν: ο Ανέστης, ο Γιώργος, η Ξένια κι η Ειρήνη. Εκτός τελικού βρέθηκαν ο Μιχάλης κι η Ραφαηλία.

Απόψε ο μεγάλος τελικός του GNTM

Aπόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 21:00 θα μάθουμε επιτέλους ποιος κερδίζει το ριάλιτι μόδας και τα 50.000 ευρώ.