Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (20.12.2025) στην περιοχή των Εξαρχείων, με συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και αγνώστους.

Ομάδες κουκουλοφόρων πραγματοποίησαν συντονισμένες επιθέσεις, εκτοξεύοντας περίπου 50 βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ στην οδό Ακαδημίας, καθώς και κατά αστυνομικών της ΟΠΚΕ στις οδούς Σπυρίδωνος Τρικούπη και Σολωμού. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πέτρες και διάφορα αντικείμενα σε διμοιρία που βρισκόταν στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, κουκουλοφόροι προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάδους απορριμμάτων στην Πλατεία Εξαρχείων, καθώς και στις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη και Βαλτετσίου.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έγινε εκτεταμένη χρήση μολότοφ, χημικών και βομβίδων κρότου-λάμψης, κυρίως στην περιοχή της Θεμιστοκλέους και γύρω από την πλατεία. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν φθορές σε αρκετά οχήματα, ενώ η ένταση στην περιοχή διήρκεσε για αρκετή ώρα.