Νέα σπουδαία διάκριση για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης, Γιώργο Κουγιουμτσίδη.

Ο Έλληνας παλαιστής αναδείχθηκε History Maker of the Year, έναν τίτλο που η Παγκόσμια Ομοσπονδία πάλης απονέμει κάθε χρόνο σε 3 αθλητές που πέτυχαν κάποιο ιδιαίτερη διάκριση, είτε ατομική, είτε για λογαριασό του αθλήματος.

Φυσικά, ο Κιουγιουμτσίδης είναι ο πρώτος Ελληνας με χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και αυτό από μόνο του, αποτελεί ορόσημο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της United World Wrestling:

«Τα βραβεία History Makers of the Year της United World Wrestling απονέμονται σε τρεις αθλητές, των οποίων οι επιδόσεις το 2025 ξεπέρασαν τα όρια του αγωνιστικού ανταγωνισμού και οδήγησαν σε ένα επίτευγμα μοναδικό για μια ολόκληρη γενιά. Οι τρεις αυτοί παλαιστές έσπασαν εμπόδια, ανέτρεψαν τις προσδοκίες και χάρισαν στιγμές τόσο σημαντικές, ώστε τα κατορθώματά τους θα αλλάξουν οριστικά τα βιβλία της παλαιστικής ιστορίας των χωρών τους.

Αν υπάρχει μία χώρα βαθιά συνδεδεμένη με την αθλητική παράδοση, αυτή είναι η Ελλάδα. Κι όμως, μέχρι σήμερα, η χώρα δεν είχε αναδείξει ποτέ άνδρα παγκόσμιο πρωταθλητή στην πάλη.

Πριν από το 2025, οι Έλληνες είχαν απολογισμό 0-2 σε τελικούς για το χρυσό μετάλλιο και δεν είχαν φτάσει σε παγκόσμιο τελικό από το 1991.

Και τότε εμφανίστηκε ο 23χρονος Γεώργιος Κουγιουμτσίδης, ο οποίος συγκλόνισε τον κόσμο νικώντας τον Levi Haines (ΗΠΑ) με 3-2 στον τελικό των 79 κιλών, κατακτώντας τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία της χώρας του.

Μέχρι τη νίκη του Κουγιουμτσίδη, ο Γιώργος Αθανασιάδης (ΕΛΛ) είχε ηττηθεί και στους δύο τελικούς Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στους οποίους συμμετείχε, ενώ η μοναδική Ελληνίδα που είχε ανέβει ποτέ στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ήταν η Σοφία Πουμπουρίδου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 51 κιλά γυναικών, σε ελληνικό έδαφος, το 2002.

“Είμαι πολύ τυχερός που είμαι Έλληνας”, δήλωσε ο Κουγιουμτσίδης. “Νιώθω ότι έκανα όλους τους Έλληνες περήφανους. Είμαι Έλληνας και αγαπώ τη χώρα μου”. Και συνέχισε: “Είμαι ο πρώτος άνδρας από την Ελλάδα που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι μια μεγάλη επιτυχία. Πέτυχα τον στόχο μου”».