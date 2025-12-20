Εντείνεται συνεχώς η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών, οι οποίοι δείχνουν ότι δεν προτίθενται να κάνουν βήμα πίσω, επιμένοντας στη στάση τους και στα αιτήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις τους μεταφέρθηκαν στα διόδια, με τους αγρότες να σηκώνουν τις μπάρες σε Λάρισα, Ιωάννινα και Καρδίτσα, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους.

Ένας από τους σταθμούς όπου άνοιξαν τα διόδια ήταν αυτός στο Μακρυχώρι της Λάρισας. Οι αγρότες πλησίασαν τον σταθμό, άνοιξαν σταδιακά όλες τις μπάρες, ενώ τοποθέτησαν σακούλες σκουπιδιών στις κάμερες, ώστε να μην επιβληθούν πρόστιμα στους οδηγούς που περνούσαν ελεύθερα.

Παράλληλα, το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στους Σοφάδες Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, οι αγρότες της Καρδίτσας που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65 άνοιξαν τα διόδια της ΠΑΘΕ στους Σοφάδες σήμερα το πρωί, όπου γίνεται ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Από την πλευρά τους, αγρότες και μελισσοκόμοι του νομού Ιωαννίνων πραγματοποιούν από τις 11:30 κινητοποίηση στα διόδια Δροσοχωρίου, στην Εγνατία Οδό. Έφτασαν στα διόδια με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, έπειτα από προσυγκέντρωση σε κοντινή περιοχή. Στη συνέχεια άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται ελεύθερα. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αύριο το πρωί την ίδια ώρα δίνουν ραντεβού στα διόδια Υγείας για ανάλογη δράση.

Οι δράσεις στα διόδια, που γίνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο. Από υπολογισμούς του υπουργείου Μεταφορών, εκτιμάται ότι η ζημία από το άνοιγμα των διοδίων ανέρχεται στα 2,5 εκατ. ευρώ την ημέρα (σ.σ. αν έμεναν ανοικτά καθ’ όλη την ημέρα).