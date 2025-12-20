O Ανέστης Αζάς επιστρέφει με νέο έργο, το «Δύο ή τρία πράγματα που ξέρω γι’ αυτόν», στο οποίο καταπιάνεται με ένα θέμα όλο και πιο παρόν σήμερα: την λεγόμενη κρίση της ανδρικής ταυτότητας.

Αφετηρία της παράστασης, που θα ανέβει από τις 24 Ιανουαρίου στο θέατρο Προσκήνιο, είναι η προσέγγιση του ρόλου του πατέρα και του αποτυπώματος που αφήνει στις επόμενες γενιές. Με τους ηθοποιούς να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία του κειμένου, η ομάδα του Ανέστη Αζά στήνει ένα σύγχρονο, πρωτότυπο έργο που προσεγγίζει μέσα από προσωπικές αφηγήσεις αλλά και στοιχεία μυθοπλασίας την κρίση της αρρενωπότητας.

Πέντε ηθοποιοί προσπαθούν να καταλάβουν γιατί δυσκολεύονται τόσο πολύ τα αγόρια να βρούνε τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα και προσπαθεί να απαλλαγεί από τους παραδοσιακούς κανόνες της πατριαρχίας.

Πώς η μνήμη μπορεί να λειτουργήσει ως σύμμαχος, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα λάθη του παρελθόντος και πώς τελικά ο σύγχρονος άντρας βιώνει την μοναξιά που μοιάζει να είναι μονόδρομος; Με όχημα προσωπικές ιστορίες, χιούμορ και τρυφερότητα η παράσταση διερευνά τον αντρικό ρόλο, σήμερα και στο πρόσφατο παρελθόν.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς

Συνεργάτης για τη Δραματουργία: Μιχάλης Πητίδης

Μουσική: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Παίζουν

Γιώργος Βαλαής

Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Μάρω Σταυρινού

Κωνσταντία Τάκαλου

Ρίνο Τζάνι

Πρόγραμμα παραστάσεων

Από 24 Ιανουαρίου 2026

Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:00 & 21:15

Κυριακή 19:00

Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα του θεάτρου Προσκηνίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημήτρη Καραντζά, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια έχει συνδέσει το όνομά του με την καλλιτεχνική ανανέωση του θεάτρου στηρίζοντας και φιλοξενώντας σύγχρονες και τολμηρές δημιουργίες.

Εισιτήρια more.com

Θέατρο Προσκήνιο

Καπνοκοπτηρίου 8 & Στουρνάρη, Πολυτεχνείο, Εξάρχεια

Tηλ: 2108256838