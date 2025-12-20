Την εκτέλεση ενός άνδρα ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου το Ιράν, σημειώνοντας ότι είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ και για τη διατήρηση δεσμών με ιρανικές αντιπολιτευόμενες οργανώσεις, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Το Ιράν, το οποίο εμπλέκεται εδώ και δεκαετίες σε έναν μυστικό πόλεμο με το Ισραήλ, έχει εκτελέσει πολλούς ανθρώπους που κατηγορούσε ότι είχαν δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ και ότι διευκόλυναν τις επιχειρήσεις του στη χώρα.

Η οργάνωση «Iran Human Rights» που έχει έδρα στο Όσλο ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ότι ο άνδρας αυτός, τον οποίο κατονόμασε ως τον 27χρονο φοιτητή αρχιτεκτονικής, Αγίλ Κεσαβάρζ, καταδικάστηκε σε θάνατο με κατηγορίες που σχετίζονταν με κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ «οι οποίες στηρίχθηκαν σε ομολογίες που αποσπάστηκαν με βασανιστήρια».

🚨URGENT: Sources close to the family of Aqil Keshavarz, a 27-year-old architecture student sentenced to death, say his family has had one final visit with him at Urmia Central Prison in West Azerbaijan Province, raising fears that his execution could be carried out within hours.… pic.twitter.com/eSblDjMIBm — Center for Human Rights in Iran (@ICHRI) December 19, 2025

Η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ κλιμακώθηκε σε πόλεμο τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ έπληξε διάφορους στόχους εντός του Ιράν, και μέσω επιχειρήσεων που βασίστηκαν σε κομάντος της Μοσάντ που είχαν αναπτυχθεί μέσα στη χώρα.

Φέτος αυξήθηκαν σημαντικά οι εκτελέσεις Ιρανών που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, ενώ πολλές θανατικές καταδίκες έχουν εκδοθεί τους τελευταίους μήνες.