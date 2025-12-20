Η Μονακό νίκησε εύκολα την Μπάγερν Μονάχου με 103-77 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague. Παρ’ όλα αυτά, μετά το τέλος του αγώνα, τον Βασίλη Σπανούλη τον περίμενε ένα απρόσμενο – και μάλλον δυσάρεστο – σκηνικό στη συνέντευξη Τύπου, αφού στην αίθουσα δεν εμφανίστηκε ούτε ένας δημοσιογράφος για να παρακολουθήσει τις δηλώσεις του Έλληνα προπονητή.

Ο Σπανούλης, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία του και επέλεξε να αντιμετωπίσει την κατάσταση με χιούμορ. «Καλησπέρα στον κανένα» είπε χαμογελώντας στην αρχή, για να συνεχίσει: «Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν υπάρχει ούτε ένας δημοσιογράφος. Έτσι, συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη». Λίγο αργότερα, σηκώθηκε από τη θέση του και αποχώρησε.