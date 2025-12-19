Η σταθερή άρνηση του Χρίστιαν Μίτσκοσκι να ευθυγραμμιστεί με τη διεθνή νομιμότητα φέρνει εκ νέου σύννεφα στις σχέσεις Αθήνας και Σκοπίων. Ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τη συστηματική χρήση του όρου «Μακεδονία» αντί της συνταγματικής ονομασίας, υποστήριξε ότι δεν προτίθεται να περιορίσει τον λόγο του κάτω από πιέσεις.

«Δεν δέχομαι λογοκρισία»

Απαντώντας στις πρόσφατες επικρίσεις για την τακτική του, ο Μίτσκοσκι επέλεξε να προσδώσει συναισθηματικό και ηθικό βάρος στις δηλώσεις του.

«Κατ’ αρχήν, δεν είμαι άνθρωπος που επιτρέπει να λογοκρίνεται και να δέχεται απειλές. Ως εκ τούτου, για μένα το όνομα Μακεδονία είναι ιερό και έχω το δικαίωμα να λέω αυτό που σκέφτομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά από τα Σκόπια.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε ως άμεση αντίδραση στην αυστηρή υπενθύμιση της ελληνικής διπλωματίας, η οποία παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της νέας κυβέρνησης στη Βόρεια Μακεδονία.

Το «μπλόκο» της Αθήνας και η Συμφωνία των Πρεσπών

Η ελληνική πλευρά δεν άφησε την πρόκληση αναπάντητη. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, με μια λακωνική αλλά περιεκτική ανακοίνωση, ξεκαθάρισε ότι η τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν είναι προαιρετική. Η Αθήνα υπογράμμισε ότι το όνομα «Βόρεια Μακεδονία» είναι η μόνη αποδεκτή ονομασία τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας, αποτελώντας ρητή και απαρέγκλιτη δέσμευση.

Μάλιστα, η ελληνική διπλωματική πλευρά έστειλε ένα σαφές μήνυμα για το μέλλον: η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων αλλά και η ευρωπαϊκή προοπτική των γειτόνων περνούν αναγκαστικά μέσα από τον σεβασμό των συμφωνηθέντων. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την αρχή της καλής γειτονίας, όπως αυτή που επιδεικνύει ο Μίτσκοσκι ισχυριζόμενος ότι έχει «επαναφέρει στην πράξη» το παλιό όνομα, θέτει σε κίνδυνο την ενταξιακή πορεία της χώρας του.

Το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς η διεθνής κοινότητα περιμένει να δει αν η ρητορική του Σκοπιανού πρωθυπουργού θα μετατραπεί σε επίσημη κρατική γραμμή, γεγονός που θα οδηγούσε σε πλήρη διπλωματικό αδιέξοδο.