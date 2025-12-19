Η Κριστίνα Μπίφλ, σύζυγος του θρυλικού οδηγού NASCAR Γκρεγκ Μπίφλ, έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στη μητέρα της λίγο πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή στην ίδια, στον σύζυγό της και στα δύο ανήλικα παιδιά τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν το ιδιωτικό αεροσκάφος Cessna C500, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την προσπάθειά του να προσγειωθεί στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Στέιτσβιλ στη Βόρεια Καρολίνα, λίγο πριν από τις 10:30 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με συγκλονιστικές λεπτομέρειες που δημοσίευσε το περιοδικό People, η Κριστίνα Μπίφλ είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Λίγο πριν από τη συντριβή, έστειλε μήνυμα στη μητέρα της, Κάθι Γκρόσου, γράφοντας: «Έχουμε πρόβλημα».

«Μου έστειλε μήνυμα από το αεροπλάνο και μου είπε: “Έχουμε πρόβλημα”. Και αυτό ήταν», δήλωσε η Γκρόσου στο People, επιβεβαιώνοντας ότι στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο Γκρεγκ Μπίφλ, η Κριστίνα, η 14χρονη κόρη τους Έμμα και ο 5χρονος γιος τους Ράιντερ. «Είμαστε συντετριμμένοι. Έχουμε ραγίσει», πρόσθεσε.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί στις φλόγες πάνω στον διάδρομο, την ώρα που οι πρώτοι διασώστες έσπευδαν στο σημείο. Μεταξύ των θυμάτων αναγνωρίστηκαν επίσης οι Κρεγκ Γουόντσγουορθ, Ντένις Ντάτον και ο γιος του Τζακ Ντάτον.

Όπως ανέφερε η Κάθι Γκρόσου, όλοι οι επιβάτες ταξίδευαν προς τη Φλόριντα για ένα ταξίδι γενεθλίων. Η ίδια χαρακτήρισε την απώλεια «αφόρητη» και δήλωσε ότι αδυνατεί να πιστέψει πως η οικογένεια δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Ανέφερε ακόμη ότι δεν θυμάται ποια ήταν τα τελευταία λόγια που αντάλλαξε με την κόρη της, τον γαμπρό της ή τα εγγόνια της, αλλά τόνισε πως «ήταν χαρούμενοι».

Ο Γκρεγκ Μπίφλ είχε σχεδόν αποσυρθεί από οδηγός NASCAR και ήταν ιδιαίτερα γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση. Είχε απασχολήσει τα μέσα όταν πέταξε με το αεροσκάφος του στη δυτική Βόρεια Καρολίνα μετά τον τυφώνα Χέλεν, προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις ανακούφισης των πληγέντων. Σε ανακοίνωσή της, η NASCAR ανέφερε ότι «πέρα από την αγωνιστική του καριέρα, προσέφερε ανιδιοτελώς στην κοινότητα».

Η μητέρα της Κριστίνα αποκάλυψε επίσης ότι μία από τις τελευταίες τους συνομιλίες αφορούσε γράμματα του Άγιου Βασίλη για οικογένειες που είχαν ανάγκη. Όπως είπε, η κόρη της φρόντισε να ολοκληρώσει και να ταχυδρομήσει τα τελευταία 17 γράμματα λίγο πριν επιβιβαστεί στο μοιραίο αεροσκάφος.

Ο Γκρεγκ Μπίφλ είχε καταγράψει 19 νίκες στο NASCAR Cup Series και είχε στεφθεί πρωταθλητής της σειράς Busch μία φορά, αφήνοντας πίσω του σημαντική αγωνιστική και ανθρωπιστική παρακαταθήκη.