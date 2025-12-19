Το ενδεχόμενο να βρεθεί ακόμη και το Σάββατο στο Μαϊάμι, προκειμένου να συμμετάσχει στις κρίσιμες διαβουλεύσεις με τη Ρωσία για το Ουκρανικό ζήτημα, άφησε ανοιχτό ο Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έδωσε το στίγμα της πολιτικής που σκοπεύει να ακολουθήσει η κυβέρνηση Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουάσιγκτον λειτουργεί ως επιταχυντής της ειρήνης και όχι ως κηδεμόνας των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η στρατηγική για το Κίεβο και τη Μέση Ανατολή

Ο Ρούμπιο ήταν σαφής ως προς τον ρόλο των ΗΠΑ στη σύγκρουση, υπογραμμίζοντας πως η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή τους στις διπλωματικές διεργασίες.

«Υπάρχει σημαντική πρόοδος, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη για την ειρήνη. Το ότι παρέχουμε όπλα στην Ουκρανία και όχι στη Ρωσία, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μετέχουμε στις ειρηνευτικές διαδικασίες. Μας ενδιαφέρει η ειρήνη και ας έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθούμε στο δικό μας ημισφαίριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έθεσε τις κόκκινες γραμμές για την ασφάλεια του Ισραήλ, τονίζοντας πως «αν η Χαμάς βρεθεί ποτέ στο μέλλον σε θέση να απειλήσει ή να επιτεθεί στο Ισραήλ δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη». Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία του για μια ισχυρή κυβέρνηση στον Λίβανο που θα οδηγήσει στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν και το μέτωπο της Αϊτής

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εμφύλιο πόλεμο που μαστίζει το Σουδάν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την παύση των εχθροπραξιών με την έλευση του νέου έτους, ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Σημείωσε, μάλιστα, πως η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με ηγέτες από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον έλεγχο της διαμετακόμισης όπλων προς τις παραστρατιωτικές δυνάμεις.

Σε ό,τι αφορά την κρίση στην Αϊτή, ο Ρούμπιο αποκάλυψε πως ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις για τη συγκρότηση δύναμης 7.500 στρατιωτών από διάφορες χώρες, με στόχο την καταστολή της δράσης των εγκληματικών συμμοριών.

Βενεζουέλα και Κολομβία: Στο επίκεντρο το εθνικό συμφέρον

Περνώντας στα ζητήματα της Λατινικής Αμερικής, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ υιοθέτησε σκληρή γλώσσα για το καθεστώς της Βενεζουέλας, χαρακτηρίζοντας τον Νικολάς Μαδούρο «παράνομο ηγέτη». Εστίασε ιδιαίτερα στη δράση ομάδων όπως ο ELN και οι FARC, που, σύμφωνα με τον ίδιο, ελέγχουν εδάφη εντός της Βενεζουέλας.

«Οι παράνομες ομάδες ELN και FARC δρουν ανοιχτά και ελέγχουν εδάφη εντός της Βενεζουέλας, κάτι στο οποίο επικεντρώνεται η αμερικανική πολιτική», εξήγησε, ενώ υποβάθμισε τη στήριξη της Μόσχας προς τον Μαδούρο, λέγοντας πως πρόκειται για «ρητορική στήριξης και τίποτα παραπάνω».

Τέλος, αναφερόμενος στις σχέσεις με την Κολομβία, ξεκαθάρισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στις διαφωνίες με τον Κολομβιανό πρόεδρο να πλήξουν τη διμερή συνεργασία, θέτοντας ως απόλυτο στόχο την περιφερειακή σταθερότητα.