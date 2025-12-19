Μια απρόσμενη τροπή πήρε η υπόθεση του Γάλλου ερευνητή Λοράν Βινατιέ, ο οποίος παραμένει κρατούμενος στη Ρωσία από το καλοκαίρι του 2024. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας συνέντευξης Τύπου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο να παρέμβει, παρόλο που αρχικά υποστήριξε πως δεν γνώριζε το θέμα.

«Σας υπόσχομαι ότι θα το κοιτάξω. Και εάν υπάρχει και η παραμικρή πιθανότητα να επιλυθεί το θέμα αυτό θετικά, εάν ο ρωσικός νόμος το επιτρέπει, εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης, δίνοντας μια νέα διάσταση στις διπλωματικές επαφές μεταξύ Παρισιού και Μόσχας.

Το θρίλερ με τις κατηγορίες περί κατασκοπείας

Ο 49χρονος ειδικός στον μετασοβιετικό χώρο, που εργαζόταν για ελβετική ΜΚΟ με ρόλο μεσολαβητή σε συγκρούσεις όπως αυτή της Ουκρανίας, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Ήδη εκτίει ποινή τριετούς φυλάκισης από τον Οκτώβριο του 2024, επειδή δεν είχε δηλωθεί ως «ξένος πράκτορας», ενώ οι ρωσικές αρχές τον κατηγορούν για συλλογή στρατιωτικών δεδομένων.

Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο, όταν προστέθηκαν κατηγορίες για κατασκοπεία. Σε περίπτωση που αυτές επιβεβαιωθούν σε νέα δίκη –η οποία αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026– η ποινή του κινδυνεύει να αυξηθεί δραματικά. Ο ίδιος ο Βινατιέ, σε παλαιότερη εμφάνισή του στο δικαστήριο, είχε παραδεχτεί τα γεγονότα επικαλούμενος άγνοια του νόμου, δηλώνοντας απογοητευμένος πως δεν περίμενε «τίποτα θετικό».

Η στάση της υπεράσπισης και το διπλωματικό παρασκήνιο

Η πλευρά του Γάλλου ερευνητή αντέδρασε άμεσα στις δηλώσεις Πούτιν. Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο δικηγόρος του, Φρεντερίκ Μπελό, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την εμπλοκή του Κρεμλίνου στο ανώτατο επίπεδο.

«Ελπίζουμε σε μια θετική έκβαση της κατάστασης για τον Λοράν Βινατιέ», ανέφερε ο Μπελό, προσθέτοντας: «Υπολογίζουμε στην υποστήριξη της γαλλικής διπλωματίας και σε έναν χρήσιμο διάλογο μεταξύ των δύο χωρών προς το συμφέρον του Λοράν».

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο που οι σχέσεις Γαλλίας και Ρωσίας βρίσκονται στο ναδίρ. Το Παρίσι έχει επανειλημμένα ζητήσει την άμεση απελευθέρωση του πολίτη του, κατηγορώντας τη Μόσχα για μια στρατηγική «ομηρίας» Δυτικών με σκοπό τη χρήση τους ως διπλωματικά χαρτιά.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η υπόσχεση του Πούτιν θα μετουσιωθεί σε πράξη ή αν ο Λοράν Βινατιέ θα παραμείνει εγκλωβισμένος στις ρωσικές δικαστικές αίθουσες.