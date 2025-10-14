Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς σήμερα το πρωί ένας 22χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, προκειμένου να παραδοθεί. Οι τελευταίες πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι ο 22χρονος κατονόμασε ως φυσικό αυτουργό του φονικού έναν άλλον 22χρονο, ο οποίος είναι γνωστός του.

Ο νεαρός, ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να ομολόγησε πως είχε ρόλο στην υπόθεση και είπε στους αστυνομικούς από την αρχή πως θα αποκαλύψει τον φυσικό αυτουργό. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ισχυρίστηκε πως ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τον είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022.

Πρόκειται για το άτομο που επέβαινε στη μηχανή του δράστη, ενώ οι αρχικές πληροφορίες ότι είναι συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δεν επιβεβαιώνονται.

«Φαίνεται πως αυτός που πήγε και παραδόθηκε είναι ένας από αυτούς που επέβαιναν στη μηχανή. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή που έρχονταν προς τη Φοινικούντα και το κάμπινγκ οι δύο αναβάτες της μηχανής. Φαίνεται πως ο ένας κατέβηκε και ο άλλος συνέχισε. Πρέπει να δούμε από πού μπήκε ακριβώς ο δολοφόνος», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Μπορεί αυτός που έδωσε την εντολή να έχει συγγένεια με τον ιδιοκτήτη, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Πάντως, φαίνεται πως ήταν συμβόλαιο θανάτου. Κάποιος ήρθε από την Αθήνα, επιβιβάστηκε κάποιος άλλος που ήταν σε συνεννόηση, τον έφερε εδώ στο σημείο…», εξήγησε στη συνέχεια.

«Κάποιος έστησε αυτή τη δολοφονία και χρησιμοποίησε τον νεαρό, που καθόταν πίσω στη μηχανή και καθοδήγησε τον δράστη, και τον ίδιο τον δράστη. Για μένα δεν είναι επαγγελματίας εκτελεστής, άλλο ρίχνω καλά και άλλο οργανώνω μια εκτέλεση. Μιλάμε για κάποιον που πήρε χρήματα για να κάνει αυτή τη δολοφονία. (…) Εγώ θεωρώ πως έχει σχέση με τη διαθήκη», πρόσθεσε ο κ. Καλλιακμάνης.

Πώς έγινε η διπλή εκτέλεση

Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.